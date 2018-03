The Park Hotels enthüllt komplett neuen Look

New Delhi (ots/PRNewswire) - The Park Hotels Vorreiter im Bereich der luxuriösen Boutique-Hotels in Indien, stellt eine aufgefrischte Markenerfahrung mit einer neuen visuellen Identität und neuem Versprechen vor.

Das neue Logo ehrt The Park als den Ort an den man gewesen sein und gesehen werden muss und setzt den Schwerpunkt auf das THE. Zudem ist es eine Ehrerbietung an die Rolle von The Park als das ursprüngliche "The Park Hotel" in Indien. Darüber hinaus hebt der einfache Schwarz-Weiss-Look die Farben und den Detailreichtum der Umgebung von The Park hervor und sorgt dafür, dass es sich von der Konkurrenz abhebt.

Bei der Bekanntgabe erkärte, Priya Paul, Vorsitzende, Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd.: "The Park Hotels ist der Ort, an dem ungewöhnliche Erlebnisse möglich sind. Wir sind bekannt für Kreativität und Innovation, die ein fester Bestandteil unserer kollektiven DNA sind. Bei unserem stetigen Wachstum haben wir festgestellt, dass wir die Stärke unserer Marke klar kommunizieren müssen. Die frische Designsprache spiegelt das zeitgenössische Indien und unseren Ethos wieder. Sie ist direkt und fängt unsere Persönlichkeit perfekt ein."

Die frische visuelle Identität besteht aus einzigartigen zeitgenössischen Mustern, die aus Motiven bestehen, welche die Quintessenz Indiens widerspiegeln. Die neue Identität wurde durch eine Reihe von Anwendungen, wie digitale Darstellungen, Werbematerialien und Beschilderungen, sowie durch die Erstellung eines einflussreichen Werbevideos

belebt.

Die Neubelebung der Marke hat mehr als zwei Jahre gedauert und hat Kosten in Höhe von mehr als 12 Crore INR verursacht. Dieser Prozess umfasst nicht nur die Schaffung eines neuen Aussehens und Anfühlens aller Hotels, sondern beinhaltet auch die Ausführung von einzigartigen Erfahrungen, die auf dem Versprechen der Marke "Alles ausser gewöhnlich" beruhen.

Die Einführung der neu gestalteten Marke ist für den 1. April 2013 vorgesehen und die neu geschaffenen Erfahrungen, die alles andere als gewöhnlich sind, werden im Laufe des Jahres eingeführt.

"Generationen an Weltreisenden eint eine starke Verbindung mit unserer Markenidentität", erklärte Herr Vijay Dewan, Managing Director, Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd. Er fuhr fort: "Unser Name und unsere Kernmarke haben jeweils hohen Erkennungswert und sind unglaublich stark. The Park definiert Luxus neu. Die Neudefinition erfolgt durch das Design, den Unterhaltungsfaktor und die Schaffung einer einzigartigen Serviceerfahrung. Diese Evolution reflektiert den modernen Stil, der unsere Marke derzeit definiert."

Die "Alles ausser gewöhnlich"-Erfahrungen erstrecken sich über alle Dienstleistungen im Hotel, eingeschlossen des "Ankunftserlebnisses", welches nahtlos in das "Aufenthaltserlebnis" übergeht und sich auch auf andere Dienstleistungen des Hotels erstreckt, wie unter anderem den "Spa". Alle diese Standards sind so gestaltet, dass in dem Moment, in dem der Gast ankommt, bis zu dem Moment, an dem er das Hotel verlässt, er ein Stück von The Park mit sich nehmen wird - egal wohin ihn das Leben führt.

Informationen zu The Park Hotels

The Park Hotels, Vorreiter bei luxuriösen Boutique-Hotels in Indien, sind in allen grossen Städten und Freizeitdestinationen zu finden. An unseren erstklassigen Standorten beherbergen wir einige der innovativsten Restaurants, lebhaftesten Bars & Nachtclubs, preisgekrönte Spas und Fitnessstudios in Indien. Unsere hochmodernen Geschäftshilfen, trendige Kunst & stilvollen Räume machen uns zur bevorzugten Wahl für Geschäfts- und Privatreisende.

The Park Hotels finden sich in Bangalore*, Chennai*, Hyderabad*, Kochi, Kolkata*, Navi Mumbai, New Delhi* und Visakhapatnam. The Park Collection ist The Park on Holiday Beach* (Goa), The Park Pod (Chennai) und The Park Vembanad Lake und Apsara (Kerala).

*Ein Mitglied der Design Hotels[TM]

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.theparkhotels.com

