Baker Botts gibt Veränderungen im Management der Prozessrechtsabteilung bekannt

Houston (ots/PRNewswire) - Baker Botts L.L.P. gab heute bekannt, dass der Partner der Kanzlei, David Sterling, zum Vorsitzenden der Prozessrechtsabteilung ernannt wurde.

Sterling übernimmt die Leitung der Abteilung von Robb Voyles, der dieser seit März 2005 vorstand. Voyles bleibt Mitglied des Executive Committee der Kanzlei und wird sich weiterhin ganztätig seiner Praxis für handelsrechtliche Streitigkeiten widmen. Jennifer Smith, Partnerin für Prozessfragen, bleibt stellvertretende Vorsitzende der Abteilung.

Sterling hat national den Ruf eines Spezialisten für Rechtsstreitigkeiten über Wertpapiere sowie Fusionen und Übernahmen. Seit er im Jahr 1984 zu der Kanzlei kam, hat er Unternehmen sowie deren Führungskräfte und Direktoren bei Wertpapiersammelklagen, Rechtsstreitigkeiten über Fusionen und Übernahmen, Aktionärsklagen und Klagen über vorgegebene Verletzungen der Treuhandpflicht vertreten. Er hat zahlreiche der großen Wertpapierprozesse im Fifth Circuit [fünften Gerichtsbezirk] geführt und eine Wertpapiersammelklage vor dem Obersten Gerichtshof der USA argumentiert. Seit Mai 2010 leitet er die Praxis für Wertpapierprozesse der Kanzlei.

"Davids enorme Erfahrung bei der Vertretung von Klienten in kritischen Situationen in einer großen Bandbreite von Prozessen auf bundes- und einzelstaatlicher Ebene geben ihm eine ideale Basis, um sich der Herausforderung zu stellen, die weltweite Reputation aufrechtzuerhalten, die unsere Prozessrechtsabteilung unter der Leitung von Robb erworben hat", erklärt der Managing Partner von Baker Botts, Andrew Baker. "Unsere Prozessrechtsabteilung wurde unter seiner Verantwortung von Publikationen wie The American Lawyer, Chambers Global, Chambers USA, The Legal 500, Global Arbitration Review und Global Competition Review für ihre hervorragenden Leistungen anerkannt."

Voyles war maßgeblich am Ausbau der Kartellpraxis von Baker Botts beteiligt und hat im März 2011 fast 40 ehemalige Rechtsanwälte von Howrey angeworben und eingestellt. Ebenso hat er im vergangenen Herbst an der Eröffnung des Brüsseler Büros der Kanzlei und damit an der laufenden Ausweitung der Kartell- und Wettbewerbsrechtspraxis der Kanzlei in einem der wichtigen europäischen Märkte mitgewirkt.

Sterling wurde zu einem der Top 100 Rechtsanwälte von Texas ernannt und von Chambers in jedem der vergangenen sieben Jahre in das Band 1 bei Wertpapierprozessen aufgenommen. Er verfügt über einen Honours-Abschluss der The University of Texas School of Law, wo er Mitglied der Texas Law Review war, und absolvierte sein Grundstudium am Williams College.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und werde mit ihnen sicherstellen, dass unsere Klienten an allen Gerichtsorten hervorragend vertreten sind, in denen sie ich in Zusammenhang mit den immer komplexer werdenden Rechtsproblemen unserer heutigen globalisierten Welt finden", sagt Sterling.

Über Baker Botts L.L.P.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@38b4b56aBaker Botts ist eine internationale Anwaltskanzlei mit ca. 725 Anwälten, die in einem Netzwerk bestehend aus 14 Büros in aller Welt arbeiten. Aufgrund unserer Fachkenntnis und Erfahrung in den Branchen unserer Klienten haben wir uns im Energie-, Technologie- und Life Sciences-Sektor einen Namen als führende Kanzlei erworben. Im Laufe unserer 173-jährigen Firmengeschichte haben wir unseren Klienten laufend kreative und effektive juristische Lösungen geboten und dabei unser Engagement für konstante Spitzenleistungen bewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bakerbotts.com.

