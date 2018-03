Neues Volksblatt: "Vorbild an Demut" von Manfred Maurer

Ausgabe vom 20. März 2013

Linz (OTS) - Für kirchenpolitische Prognosen ist es noch zu früh. Wohin Franziskus die katholische Kirche lenken könnte, lässt sich nur erahnen. Die Erfüllung der Reformwünsche, die viele Katholiken hierzulande hegen, steht eher nicht auf der Prioritätenliste dieses Papstes. In der Kurie könnte sich aber bald einiges verändern, was indirekt eine Änderung von heute als unveränderbar geltenden Positionen bewirken könnte.

Wie auch immer: Die Herzen der Menschen - und das ist fürs erste das Wichtigste - hat der neue Papst gewonnen. Von diesem Mann geht eine Faszination aus, der sich nicht einmal Agnostiker wie Heinz Fischer entziehen können. Die Bescheidenheit und Demut, die Franziskus auch am Tag seiner Amtseinführung in Wort und Tat zum Ausdruck gebracht hat, lassen jene Nähe entstehen, die Gläubige und sogar Nicht-Gläubige zu faszinieren vermag.

Es wirkt nicht wie ritualisierte Kirchenrhetorik, wenn Franzikus von Liebe, Barmherzigkeit und Demut spricht. Dieser Mann scheint es wirklich ernst zu meinen mit seinem Rollenverständnis als Dienender, für den pontifikaler Prunk und Machtanspruch keinen Stellenwert haben. Es wird spannend sein zu verfolgen, wie Franzikus mit diesem Amtsverständnis die Kirche prägen wird. Noch spannender wird es, wenn Franziskus Beispiel Schule gemacht und die gestern zu ihm gepilgerten Mächtigen eine Portion Demut aus Rom mit nach Hause genommen haben sollten.

