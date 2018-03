Sport Eybl - Sports Experts: Verschlankung und Wechsel an der Unternehmensspitze

Restrukturierungsmaßnahmen greifen, Umsätze steigen, Investorengespräche geben Anlass zum Optimismus

Wels (OTS) - Nach einer Phase der Konsolidierung zeigen sich bei der Sport Eybl & Sports Experts GmbH (SSG) nun die ersten positiven Effekte: Der heimische Marktführer im Sportfachhandel verzeichnet seit einigen Wochen wieder ein deutliches Umsatzwachstum und die Verhandlungen mit Investoren verlaufen vielversprechend.

Als weitere Maßnahme im Zuge des Restrukturierungsprozesses gibt es nun einen Wechsel an der Unternehmensspitze: Hubert Schenk wird ab sofort gemeinsam mit Mike Weccardt das Unternehmen leiten. Mike Weccardt war als Geschäftsführer für Vertrieb bereits Mitte 2012 ins Unternehmen eingetreten und hat im Zuge der Sanierung in den letzten Monaten ebenfalls die Bereiche Marketing und Einkauf übernommen. Zu den künftigen Agenden von Hubert Schenk zählen insbesondere die Leitung des Finanzbereichs, der Logistik, des Personalwesens sowie der IT.

Rolf Frischknecht und Ewald Halbedl verlassen das Unternehmen. Hubert Schenk verfügt über langjährige internationale Erfahrung im Handelsgeschäft. Im Lebensmittelhandel leitete er als Finanzchef den internationalen Bereich von Billa mit Verantwortung für gesamt Central und Eastern Europe. Als CEO von Billa Russland etablierte er erfolgreich den heimischen Marktführer im Lebensmittelhandel auf dem russischen Markt. Seine Restrukturierungserfahrung stellte er bei Neckermann Versand Österreich unter Beweis, wo er für die Sanierung und Weiterführung des nach dem Konkurs der deutschen Mutter schwer angeschlagenen österreichischen Versandhandels-unternehmens verantwortlich zeichnete.

Die vergangenen Monate waren die herausforderndste Phase in der langen Erfolgs-geschichte der SSG. Umso zufriedener zeigt sich der Aufsichtsrat des Unternehmens, dass sich erste positive Effekte der Effizienzmaßnahmen zeigen: Die Investorengespräche verlaufen zufriedenstellend. Ein Feedback auf die große Qualität von Österreichs Nr. 1 im Sportfachhandel, das sich auch im täglichen Geschäft widerspiegelt. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und in den vergangenen Wochen scheint es, als würde dies am Markt honoriert werden: Wir freuen uns über die kräftigen Umsatzzuwächse in den letzten Wochen. Es ist auch Zeit, dass die Aufmerksamkeit wieder auf die vielen positiven Themen der SSG gehen, auch im Team herrscht eine unglaubliche Aufbruchstimmung", sagt Mike Weccardt.

"Von umso größerer Bedeutung ist es, dass wir jetzt mit Hubert Schenk einen erfahrenen Handelsexperten in der Geschäftsleitung haben, der neben seiner fachlichen Kompetenz und Erfahrung auch eine menschliche Dimension mitbringt, die in einer solchen Phase von ganz besonderer Bedeutung ist."

"Ein Handelsunternehmen ist ein komplexer Organismus: Die Maßnahmen, die wir getroffen haben, wie etwa die Einführung des neuen Category-Managements, haben dazu geführt, dass unsere alten Stärken, Beratungs- und Sortimentsqualität, Serviceleistungen und Innovationskraft, die uns zum Marktführer gemacht haben, jetzt noch besser zum Tragen kommen. Das schätzen unsere Kunden, wie uns nicht nur das Umsatzwachstum, sondern auch das direkte Feedback, das wir bekommen, beweist. Vielfalt im Warenangebot, neue Marken, kreative Zusatzangebote, Mut zur Innovation", freut sich Weccardt über den spürbaren Aufwärtstrend.

