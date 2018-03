Karas: Durchbruch bei Verhandlungen über neue EU- Bankenaufsicht

EP-Parlamentsvizepräsident: Mit neuer Bankenaufsicht steht die EU-Bankenunion endlich auf zwei Beinen

Brüssel, 19. März 2013 (ÖVP-PD) Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, begrüßt den heutigen Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen EU-Parlament und Mitgliedstaaten über die neue EU-Bankenaufsicht: "Jetzt steht

die geplante Bankenunion endlich auf zwei Beinen. Die neuen Bankenregeln, auf die wir uns vor 10 Tagen geeinigt haben, und

die heutige Einigung auf die neue einheitliche europäische Aufsichtsstruktur gehören untrennbar zusammen, um Europas

Banken stabiler zu machen und gleiche Spielregeln für alle europäischen Banken zu schaffen", so Karas heute in Brüssel.

"Ich gratuliere der federführenden Verhandlerin Marianne

Thyssen herzlich zum Erfolg." ****

Das Gesetzespaket zur Bankenaufsicht setzt die Europäische Zentralbank (EZB) ins Zentrum des neuen Aufsichtsmechanismus

und ordnet die Zuständigkeiten zwischen EZB und der

Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) innerhalb einer neuen Aufsichtsstruktur. "Die heutige Einigung muss nun zusammen mit

der neuen Bankenregulierung so schnell wie technisch möglich umgesetzt werden", so Karas, der Verhandlungsführer des

Parlaments für die Bankenregulierung ist. "Diese ist Grundlage

für weitere Elemente der Bankenunion, die wir dann aufbauen müssen, wie die gemeinsame Einlagensicherung und das

einheitliche Bankeninsolvenzrecht", so der

Parlamentsvizepräsident.

