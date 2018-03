SPÖ Margareten: Frauenberger heißt Schaefer-Wiery willkommen

Neue Bezirksvorsteherin kann sich voller Unterstützung sicher sein

Wien (OTS/SPW) - Die SPÖ Margareten zeigt sich über die Wahl von Susanne Schaefer-Wiery als neue Bezirksvorsteherin sehr erfreut. "Die neue Bezirksvorsteherin bringt viel Erfahrung in den Bereichen Bildung, Soziales und Kultur mit - drei Bereiche, die eine entscheidende Rolle in unserem Bezirk spielen", so die Vorsitzende der SPÖ Margareten, Stadträtin Sandra Frauenberger, zur heutigen Wahl in der Bezirksvertretung.

Margareten sei ein dynamischer Bezirk mit einer sehr vielfältigen Bevölkerung, der viele Möglichkeiten zur Gestaltung bietet, so Frauenberger. Im kulturellen Bereich konnte sich Margareten in den letzten Jahren regelrecht zum kulturellen Hotspot neben dem Mainstream entwickeln. Auch im Bildungsbereich finden wichtige innovative Entwicklungen statt. Bildung als wichtigste Grundlage für den sozialen Aufstieg spielt in einem vielfältigen Bezirk natürlich eine entscheidende Rolle.

"Mit Susanne Schaefer-Wiery bekommt Margareten eine erfahrene Kennerin des Bezirks als Bezirksvorsteherin, die nicht nur für ihr Ideenreichtum bekannt ist, sondern auch dafür, dass sie immer den Blick für das Wesentliche behält. Die SPÖ Margareten unterstützt die neue Bezirksvorsteherin in ihrem Vorhaben ein lebenswerter Bezirk mit sozialer Handschrift zu bleiben", betont Frauenberger.

"Der scheidende Bezirksvorsteher Kurt Wimmer hat in seiner 14-jährigen Tätigkeit das Bild von Margareten nachhaltig geprägt und mit zahlreichen positiven Gestaltungsmaßnahmen den öffentlichen Raum belebt. Ich danke ihm für seine hervorragende Arbeit im Dienste der Margaretnerinnen und Margaretner", so Frauenberger zum Wechsel in der Bezirksvorstehung. (Schluss)

