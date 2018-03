Margareten - BV-Schaefer-Wiery: "Alle Menschen sollen gut und selbstbestimmt leben!

5. Bezirk soll ein lebenswerter Bezirk mit sozialer Handschrift bleiben

Wien (OTS/SPW-K) - Die neue Bezirksvorsteherin Margaretens, Susanne Schaefer-Wiery, erklärte gleich zu Beginn ihrer Antrittsrede, entschlossen für einen "lebenswerten Bezirk mit sozialer Handschrift" eintreten zu wollen. "Margareten ist ein solcher Bezirk und soll das auch bleiben", so die Nachfolgerin des langjährigen Bezirksvorstehers Kurt Wimmer.

"Lebensqualität im Bezirk bedeutet für mich, dass alle Menschen, welche Einschränkung auch immer sie haben mögen, gut und selbstbestimmt in Margareten leben können", betonte Schaefer-Wiery weiters anlässlich ihrer Angelobung.

Lebensqualität sichern

Wo immer es ihr als Bezirksvorsteherin möglich sei, werde sie daher Barrieren für ältere, kranke oder behinderte Menschen beseitigen und Lücken im Gesundheits- und Sozialbereich schließen. Auch Familien bzw. AlleinerzieherInnen mit Kindern "brauchen hier unsere volle Aufmerksamkeit", betonte die neue Bezirksvorsteherin. Schaefer-Wiery kennt die damit verbundenen Herausforderungen aus eigener Erfahrung, leitete sie doch in den vergangenen vier Jahren die Geschäfte der Sozial Global AG, die mit rund 800 Beschäftigten zu den größten Sozialdienstleistern Wiens zählt.

Lokale Wirtschaft stärken

Neben der Lebensqualität liegt Schaefer-Wiery, die über viele Jahre Vorsitzende des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Margareten war, die lokale Wirtschaft besonders am Herzen. "Zu einem funktionierenden Bezirk gehört eine lebendige Wirtschaft," betonte die profunde Kennerin der Margaretener Unternehmenslandschaft. "Ich möchte als Bezirksvorsteherin dazu beitragen, dass nicht zuletzt die Klein- und Mittelbetriebe wie auch einzelne Selbstständige -vom klassischen Gewerbe bis hin zu den neuen Dienstleistungen -in Margareten gute Rahmenbedingungen für ihren Geschäftserfolg vorfinden", erläuterte Schaefer-Wiery.

Urbane Bezirkskultur beleben

Neue Akzente möchte Schaefer-Wiery auch in der Kulturpolitik Margaretens setzen. Für die langjährige Geschäftsführerin des Filmcasinos sind Kunst und Kultur "ein Ausdruck der Persönlichkeit jedes Bezirks". Aus diesem Grund kündigte sie an, verstärkt Kulturangebote und Kunstprojekte in Margareten fördern zu wollen, "die der urbanen Vielfalt unseres Bezirks gerecht werden und die Margareten noch ein Stück attraktiver und anziehender machen."

Bildung ausbauen

Von großer Bedeutung für Schaefer-Wiery, die von 2002 bis 2009 die polycollege-Volkshochschule in der Stöbergasse leitete, ist auch das Thema Bildung. "Ein Bezirk ohne moderne Bildungsangebote ist ein Bezirk ohne Zukunft", unterstrich sie in ihrer Antrittsrede. Laut Schaefer-Wiery würde daher der Berufsschulbau in der Embelgasse zu den wichtigsten Zukunftsprojekten im Bezirk zählen, das neue Schulgebäude soll schließlich in wenigen Jahren rund 600 Lehrlingen eine zeitgemäße und zukunftsweisende Bildung in entsprechenden Räumlichkeiten bieten.

