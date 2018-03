LifeVibes VoiceExperience sorgt laut Hörtests auf dem MWC2013 für Qualität!

Eindhoven, Niederlande (ots/PRNewswire) - Der diesjährige Messestand von NXP Software auf dem Mobile World Congress 2013 stand fast gänzlich im Zeichen von Verbesserungen der Sprachqualität, d. h. Funktionen wie Geräuschunterdrückung und Echokompensation, die zur Verbesserung der Klangqualität von Sprachanrufen erforderlich sind. Besucher nahmen an mehreren interaktiven Vorführungen teil, um sich ein eigenes Bild davon zu machen, inwieweit LifeVibes VoiceExperience die Qualität und Klarheit von Wideband-Audio (HD Voice) erhöhen kann. LifeVibes VoiceExperience bietet erstklassige Geräuschunterdrückung und Echokompensation und liefert auf allen Plattformen und in allen Ökosystemen ein Benutzererlebnis erster Güte.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130319/601790 )

Hörtest

Bei einer der Vorführungen handelte es sich um einen simplen, paarweisen A-B-Hörtest, in dessen Rahmen mehrere konkurrierende 2-Mikrofon-Lösungen zur Geräuschunterdrückung miteinander verglichen wurden.

Die im Hörtest verwendeten Proben waren Aufnahmen, die mithilfe kommerziell verfügbarer Lösungen eingespielt wurden. Die getesteten Telefone waren das Huawei Ascend D1, das Sony Xperia T, das Apple iPhone5 und zwei verschiedene Tunings von LifeVibes VoiceExperience. Der Hörtest erfolgte als Blindversuch, d. h. dem jeweiligen Besucher wurden am Messestand zwei Audioclips vorgespielt, ohne das zur Wiedergabe gewählte Telefon preiszugeben. Zwei unterschiedliche Geräuschgegebenheiten wurden dabei berücksichtigt: Stimmengewirr, das sowohl aus stationären wie auch aus nichtstationären Komponenten besteht, und ein hochgradig nichtstationäres Musikstück. Die Geräusche wurden auf zwei verschiedenen Klangebenen wiedergegeben. Nachdem Audioclip A und B abgespielt wurden, musste der jeweilige Besucher eine einfache Frage beantworten: "Welchen bevorzugen Sie?"

Im Zuge der viertägigen Tests auf dem Mobile World Congress wurden insgesamt 613 Stimmen abgegeben. Bei diesen Stimmen gaben Besucher in 82 Fällen "gleichwertig" an. Aus den verbleibenden 531 Stimmen ging eine eindeutige Präferenz für LifeVibes VoiceExperience hervor.

Neuer Sprach-Blog!

Im Zuge der Vorführungen von NXP Software zum Thema Geräuschunterdrückung konnte sich jeder ein eigenes Bild davon machen, wie Geräusche entfernt werden können, ohne die Sprachqualität zu beeinträchtigen. So kann die Verständlichkeit in geräuschintensiven Umgebungen wie beispielsweise in Bahnhöfen oder Restaurants selbst im Lautsprecher-Modus gewahrt werden. Bereits seit über einem Jahrzehnt entwickeln die Sprachexperten von NXP Software verschiedene Algorithmen zur Verbesserung der Sprachqualität. Der kürzlich gestartete Blog VoiceGurus.com wird über interessante Entwicklungen im Zusammenhang mit verschiedensten Aspekten der Sprachtechnologie für Mobilgeräte berichten und diese kommentieren.

"Wir verfügen im Bereich der Sprachtechnologie für Mobilgeräte über grosse technische Expertise," so Ralf Funken, Produktmanager der Voice-Abteilung von NXP Software. "Der VoiceGurus-Blog wird sich mit technischen Herausforderungen befassen, die es bei der Umsetzung eines qualitativ hochwertigen Sprach-Erlebnisses auf Mobilgeräten zu überwinden gilt. Wir werden unsere Erkenntnisse und Ansichten austauschen und möchten jeden dazu ermutigen, sich an der Diskussion zu beteiligen." http://www.voicegurus.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130319/601790

