Regner erfreut über Einigung zur gemeinsamen Bankenaufsicht

Wichtiger Schritt in Richtung umfassender Bankenunion

Wien (OTS/SK) - Erfreut zeigt sich die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner über die Einigung zu einer gemeinsamen Bankenaufsicht für die Eurozone: "Wir haben in der Frage der Bankenaufsicht bereits viel Zeit verloren. Nun geht es darum, rasch Schritte zu setzen, damit die Bankenaufsicht sobald als möglich ihre Arbeit aufnehmen kann." Für Regner ist die Bankenaufsicht ein wichtiger Schritt in Richtung umfassender Bankenunion und ein wichtiger Bestandteil einer besseren Finanzmarktregulierung und der Krisenbekämpfung. "Die Bankenaufsicht umfasst über 6.000 Banken in der Eurozone. Insbesondere große, systemrelevante Banken werden unter einer verschärften Kontrolle stehen", betonte die EU-Abgeordnete. ****

"Die Banken agieren grenzüberschreitend, die Risiken machen nicht vor nationalen Grenzen halt. Daher brauchen wir eine europäische Bankenaufsicht, um langfristig das Bankensystem absichern zu können", sagt Regner, die weiter ausführt, dass bisher immer der Steuerzahler eingreifen musste, wenn eine Bank in finanzielle Schwierigkeiten kam. "Mit der Einigung zur Bankenaufsicht sollte damit Schluss sein", betonte Regner. (Schluss) bj

