EANS-Adhoc: Basler AG / Beschluss über Erwerb weiterer eigener Aktien gefasst

Aktienrückkauf

19.03.2013

Ahrensburg, 19. März 2013. Die Basler AG wird über die Börse weitere auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem Gegenwert von bis zu 1 Mio. Euro zurückkaufen. Dies hat der Vorstand des Unternehmens heute gemeinsam mit dem Aufsichtsrat beschlossen. Der Rückkauf wird ab dem 20. März 2013 durchgeführt und erweitert die beiden im Jahr 2012 über insgesamt 2 Mio. Euro abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramme.

Die Hauptversammlung vom 18. Mai 2010 hat das Unternehmen ermächtigt, eigene Aktien im Umfang von insgesamt bis zu 10% Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben, das zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestand. Die Ermächtigung ist befristet bis zum 18. Mai 2015. Die Aktien können zu allen in der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Mai 2010 genannten Zwecken verwendet werden. Beim Erwerb eigener Aktien über die Börse darf der gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs für die Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im XETRA-Handel an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten.

Der Rückkauf wird unter Einschaltung eines Kreditinstituts erfolgen, das seine Entscheidung über den Zeitpunkt der einzelnen Rückkäufe unabhängig und unbeeinflusst von der Basler AG und nach EU-Verordnung Nr. 2273/2003 vom 22. Dezember 2003 trifft.

Das Kreditinstitut ist verpflichtet, die Handelsbedingungen des Artikels 5 der EU-Verordnung 2273/2003 einzuhalten. Insbesondere werden nicht mehr als 50% des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes an der Börse, an der der jeweilige Kauf erfolgt, erworben. Dieser durchschnittliche tägliche Aktienumsatz wird aus dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der 20 Börsenhandelstage vor dem jeweiligen Kauftermin abgeleitet.

Emittent: Basler AG
WWW: http://www.baslerweb.com

