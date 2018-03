Korun: Internationale Gemeinschaft muss auf Chemiewaffen-Einsatz in Syrien reagieren

Grüne: Menschen in Syrien müssen geschützt werden

Wien (OTS) - "Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass es im syrischen Bürgerkrieg zu einem Einsatz von Chemiewaffen gekommen ist, muss die internationale Gemeinschaft einschreiten", fordert Alev Korun, außenpolitische Sprecherin der Grünen. "Der Einsatz von Chemiewaffen ist grausam und inakzeptabel und muss mit allen Mitteln gestoppt werden. Seit mehr als zwei Jahren wartet die internationale Gemeinschaft scheinbar ratlos auf eine Lösung des Konflikts. Spätestens jetzt muss die internationale Gemeinschaft endlich einschreiten. Die EU muss alles in ihrer Macht stehende tun, um die Vereinten Nationen darin zu unterstützen, die Menschen in Syrien zu schützen. Es geht auch darum, die humanitäre Hilfe an die Nachbarstaaten Syriens auszuweiten, um es allen Syrern und Syrerinnen zu ermöglichen, aus ihrem Land zu fliehen und in einem der Nachbarländer Sicherheit zu finden."

