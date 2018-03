Am Punkt Europa - Thema: Zwangsenteignung in Zypern - müssen auch wir um unser Erspartes fürchten?

Mittwoch, 20. März 2013, 23.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Schock, Wut und leergeräumte Geldautomaten - tagelang bleiben die Banken in Zypern geschlossen. Für das dringend notwendige Milliarden-Rettungspaket müssen jetzt die Bankkunden bluten und einen Teil ihrer Ersparnisse abgeben. Was passiert, wenn aus Angst vor einer Zwangsenteignung die Menschen in anderen EU-Krisenländern die Banken stürmen? In Österreich sind ja Spareinlagen bis 100.000 Euro staatlich geschützt. Aber gilt das für alle Fälle? Zwangsenteignung in Zypern - müssen wir jetzt auch um unser Erspartes fürchten?

Über dieses Thema diskutiert Meinrad Knapp in "Am Punkt Europa" unter anderem mit Gottfried Haber (Wirtschafts- und Finanzexperte), Harald Waiglein (ESM-Direktor) sowie mit Christian Felber (Attac Österreich). Im Analyse-Studio ist Jakob Zirm von der Tageszeitung "Die Presse" zu Gast.

Zum ersten Mal in der österreichischen Markt- und Meinungsforschung wird bei "Am Punkt" die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Tool kommt wöchentlich in "Am Punkt" zum Einsatz und diese Woche wird in der Europa-Ausgabe unter anderen folgende Frage gestellt: "In Zypern wird den Sparern Geld von Ihren Konten abgebucht, um die zypriotischen Banken zu retten. Glauben Sie, ist Zypern ein Einzelfall oder kommt das in anderen Euro-Ländern auch?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

