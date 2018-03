Rihanna in Givenchy Haute Couture by Riccardo Tisci - DIAMONDS WORLD TOUR Outfits

Buffalo, New York (ots/PRNewswire) - Das Haus Givenchy freut sich, bekannt geben zu können, dass Riccardo Tisci die Garderobe für Rihannas erste Shownummer ihrer DIAMONDS WORLD TOUR, Tourstart ist am 8. März in Buffalo, USA, entworfen hat.

Für den Auftakt ihres Konzertes trägt Rihanna ein bodenlanges, gerafftes Cape aus Seidenkrepp mit 3D-Kragenstickereien und schwarze Overknees aus Nappaleder mit Schnürelementen. Inspiriert von dem zeitlosen Organza-Cape des Hauses ist die für Rihanna massangefertigte Version das erste Teil, das auf der Bühne zu sehen sein wird - dunkel und romantisch - vor der grossen Enthüllung des Outfits.

Wenn sie ihr schwarzes Givenchy Haute Couture by Riccardo Tisci Cape ablegt, wird Rihanna ein dreiteiliges bedrucktes und besticktes Outfit enthüllen.

Für diesen Eröffnungsauftritt entwarf Riccardo Tisci einen maskulinen, übergrossen schwarz bedruckten und handbestickten Parka, abgeleitet von seinem charakteristischen Mix aus Streetwear und Haute Couture. Der Druck besitzt die starke sinnliche Ikonografie seiner Givenchy by Riccardo Tisci Menswear Herbst-Winter 2013 Kollektion.

Unter dem Parka trägt Rihanna einen schwarz-weissen BH aus Nappaleder mit goldenen Sternstickereien und goldenen Schnallen; abermals mischt er Haute Couture Techniken mit seiner Passion für wuchtige Sportswear-Elemente. Die Seidensatin-Minishorts in einem dazu passenden Druck mildern die Bondage-Wirkung, die durch den mit vielen Bändern versehenen BH hervorgerufen wird.

Rihannas Eröffnungsoutfit wird durch eine goldene Haizahn-Metall-Halskette mit einer gravierten Militärmarke in der Rückseite (auf der das Wort "RIRI" steht), eine Haute Couture Sonnenbrille mit goldenen Metall-Beschlägen und weissen Kristall-Ohrsteckern vervollständigt.

Alle Stickereien wurden speziell für Rihannas Outfit entworfen - von den visuell starken goldenen Projektilen (ebenfalls mit "RIRI" graviert) bis hin zu den geometrisch angeordneten weissen oder schwarzen Swarovski-Kristallen und goldenen Metallsteckern.

Das kühne Druckmuster des Outfits und die maskulinen, kantigen Linien sind Symbole weiblichen Selbstbewusstseins und urbaner Haute Couture Eleganz für eine der kultigsten Persönlichkeiten der Musikszene unserer Zeit.

Riccardo Tisci arbeitet naturgemäss Anspielungen auf seine Langzeit-Signaturcodes ein, von ausgefeilt entwickelten Druckmustern bis hin zu massiven Stickereien mit Beschlagteilen, von architektonischer Ausarbeitung bis hin zu kräftigen Formen und Proportionen, alles Teil von Riccardo Tiscis Givenchy Ästhetik, hier speziell für Rihanna entworfen.

Es hat mir Spass gemacht, diese Looks zu entwickeln: Rihanna repräsentiert das, was heutzutage jung und umwerfend bedeutet. Sie ist Punk und talentiert. Sie bietet Intelligenz, Energie und reine Schönheit. Rihanna hat, was jede junge Frau haben möchte.

Sie ist das Gesicht ihrer Generation.

Riccardo Tisci

Rihannas DIAMONDS WORLD TOUR beginnt am 8. März 2013 in Buffalo, USA Pressestelle - 3, avenue George V - 75008 Paris Tel.: +33-1-44-31-51-80 - Fax. +33-1-44-31-49-03 ymarquis @ givenchy.fr - http://www.givenchy.fr

