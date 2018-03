FPÖ-Kickl: Lege Kooperationspartner Ausschluss von Dobernig ohne Verzögerung dringend nahe

Wien (OTS) - "Nach den Ereignissen der letzten Stunden und Tage lege ich den Verantwortlichen unseres Kooperationspartners in Kärnten den Ausschluss von Harald Dobernig aus der Partei dringend nahe. Das Wort Ent-Scheidung hat auch mit Scheidung zu tun ", sagte heute FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl. Es könne nicht sein, dass jemand, der nach unzähligen Stunden der Gespräche nicht einmal zu der grundlegenden Einsicht zu bewegen sei, dass bei einer Anklage im Zusammenhang mit einem Korruptionsdelikt der Verzicht auf ein Mandat unumgänglich sei, länger Teil einer Gemeinschaft sei, die sich für einen Neuanfang ausgesprochen habe und unmissverständlich Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit ziehen wolle. "Es gibt keinen Mittelweg zwischen Erneuerung und Verweigerung derselben. Es gibt hier nur ein Entweder-Oder. Dobernig hat sich mit seiner Haltung selbst außerhalb des Kreises jener gestellt, die jenen Neubeginn starten wollen, den die Wähler und die eigene Basis in Kärnten, aber auch über Kärnten hinaus wünschen. Der Ausschluss ist so gesehen nur die formale Bestätigung seines eigenen Schritts weg von der Gemeinschaft, den Dobernig in den vergangenen Wochen und Tagen selbst wiederholt gesetzt hat", schloss Kickl.

