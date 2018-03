S C H L U S S B E R I C H T "1. WIM - Wiener Immobilienmesse" in der Messe Wien

Messepremiere übertraf Erwartungen

Messe Wien (OTS) - Premiere der "WIM - Wiener Immobilienmesse" war ein voller Erfolg +++ 77 Aussteller und 3.104 Besucher +++ Rahmenprogramm erwies sich als Quotenhit +++

WIEN (19. März 2013). - Am 16. und 17. März 2013 stand im Congress Center der Messe Wien die von Reed Exhibitions Messe Wien organisierte Premiere der "WIM - Wiener Immobilienmesse" auf dem Programm. Ein Ereignis, worauf sich die Immobilienbranche mit Recht gefreut hatte und dessen Verlauf mit Spannung verfolgt wurde. Die Erwartungen der 77 Aussteller und von Organisator Reed Exhibitions wurden übertroffen: "Die Premiere der 'WIM' war ein voller Erfolg. 3.104 Besucher haben die Erstausgabe frequentiert", berichtete DI Matthias Limbeck, Geschäftsführer von Reed Exhibitions Messe Wien, hoch erfreut. Mit der Eintrittskarte zur "WIM" konnten die Messebesucher auch die "Wohnen & Interieur", die bereits am 9. März startete, nutzen. Davon haben laut internen Zählungen rund 3 von 4 "WIM"-Besuchern auch Gebrauch gemacht. Beide Veranstaltungen haben 82.653 Besucher frequentiert. "Damit wurde gezeigt, dass am Thema Wohnimmobilien hohes Interesse besteht", erklärte Matthias Limbeck. Die "WIM" ist eine neue Messeplattform, die speziell auf den Bedarf von Immobilien-Privatkunden, also auf all jene, die Wohnimmobilien anbieten oder suchen, zugeschnitten ist. Das Immobilienangebot der "WIM" umfasste sowohl Wohnungen in der Stadt (Miete und Kauf) als auch Häuser oder Grundstücke sowie einen eigenen Bereich für Kunden, die nach passenden Immobilienmaklern suchen. Geographisch war das Angebot der "WIM" auf den boomenden Immobilienmarkt im Großraum Wien, mit den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland, ausgerichtet.

An der Erstausgabe hatten sich viele namhafte Unternehmen beteiligt, darunter BUWOG, Mischek Bauträger, sREAL Immobilienvermittlung GmbH, Raiffeisen evolution project development GmbH, BIP Immobilien Development GmbH, SÜBA Baubetreuung, FLAIR Bauträger GmbH, DURST-BAU GmbH oder BAWAG P.S.K. sowie die Österreichische Notariatskammer. Drei der "IMMY"-Preisträger 2012 waren ebenfalls mit an Bord: Mag. Pfeifer Immobilien GmbH, EHL Immobilien GmbH und SEG Stadterneuerungs- & Eigentumswohnungsges.m.b.H. "Man sieht, die 'WIM' ist eine genau auf die Markbedürfnisse zugeschnittene Verbrauchermesse, auf der Privatkunden mit Top-Ausstellern in Kontakt treten konnten", brachte es Matthias Limbeck auf den Punkt.

Optimaler Mix aus Angebot, Beratung und Marktplatz

"Vom Konzept her haben wir die 'WIM' als optimalen Mix aus Immobilienangeboten, persönlicher Beratung, inhaltlichen Schwerpunkten und Marktplatz der Top-Makler gestaltet", erklärt Reed-New-Business-Group-Managerin Dr. Barbara Leithner, die zusammen mit den Immobilienexperten der IAI (Initiative aktive Immobilienwirtschaft) die "WIM" entwickelt hat. "Auch wer die eigene Liegenschaft gewinnbringend auf den Markt stellen wollte, war bei der 'WIM' an der richtigen Adresse." Insgesamt sei es ein interessanter Publikumsmix aus Anlegern, jungen Familien, zahlungskräftigen Besuchern und Eigentümern gewesen, die Immobilien anzubieten haben und dafür einen Makler suchen: "Laut Besucherbefragung direkt auf der WIM waren mehr als 68 Prozent am Kauf einer Immobilie interessiert und 15 Prozent der Besucher boten den anwesenden Maklern Immobilien zum Verkauf oder zur Vermietung dan. Damit stellt die 'WIM' eine sehr gute und passende Plattform für Maklerunternehmen dar", betont Dr. Barbara Leithner.

Rahmenprogramm erwies sich als Quotenhit

Ein zentrales Element der "WIM"-Premiere stellte das in die Messe integrierte Rahmenprogramm dar. Vorträge und Expertenrunden auf der "IMMO-Bühne", mitten im Messegeschehen, und im "IAI Vortragsraum", unmittelbar beim Eingang zur Veranstaltung, erwiesen sich als wahre Publikumsmagneten.

Ergebnisse der Besucherbefragung bestätigen den Erfolg der "WIM" Den Premierenerfolg dokumentieren auch die Resultate der Besucherbefragung durch das Linzer "market Institut". 83 Prozent zeigten sich mit dem "WIM" insgesamt sehr zufrieden (Schulnoten 1 und 2; plus 3 = 93,2 %), ebenso viele wollen die Immobilienmesse im Bekannten- und Kollegenkreis weiterempfehlen, und gleichfalls 83 Prozent sagten, vom Messebesuch profitiert zu haben. Dass Wohnimmobilien ein wichtiges gesellschaftliches Trendthema sind, sahen auch die Besucher so: 58 % gaben an, dass die Wichtigkeit der Messe in den nächsten Jahren weiter steigen wird. 64 % kamen mit einer konkreten Kaufabsicht zur Messe, beziehungsweise befanden sich gerade in der Planung eines Kaufs. Den Befragungsergebnissen zufolge interessierten sich (Mehrfachnennungen möglich) die "WIM"-Besucher besonders für Wohnungen und Häuser im Eigentum (54,2 % bzw. 32,2 %), für Mietwohnungen und zu mietende Häuser (28,8 % bzw. 6,6 %) sowie für Vorsorge- und Anlageimmobilien (6,8 %).

Ausstellerstimmen zur "WIM"-Premiere

"Wunderschön, eine tolle Messe", so beschrieb Harald Schippl, Initiator der IAI und Geschäftsführer der Schippl-Haus Bauträger GmbH die Premiere der "WIM". "Wir haben bereits mit der ersten 'Wiener Immobilienmesse' eine tolle Ausstellerquote erreicht. Rund 50 % des aktiven Wiener Immobilienmarktes waren hier im Congress Center der Messe Wien vertreten. Das ist ein ganz toller Erfolg. Es hat jedem sehr gut gefallen und alle unsere Kollegen waren von der Messe begeistert. Wir sind sehr froh, gemeinsam mit Reed Exhibitions etwas so Schönes auf die Beine gestellt zu haben." Optimistisch blickt er ins Jahr 2014 und damit zur nächsten Ausgabe der "WIM": "Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir nächstes Jahr wachsen werden, noch mehr Unternehmen und Immobilientreuhänder anregen können, bei unserem gemeinsamen Auftritt mitzumachen."

Dieter Schmahel, Leitung Projektentwicklung bei 6B47 Real Estate Investors GmbH bilanzierte: "Ich bin sehr positiv überrascht über die vielen konkreten Anfragen der Messebesucher. Über 90 % tatsächliche Kaufinteressenten haben in den zwei Messetagen unseren Stand besucht. Wir sind 2014 auf jeden Fall wieder mit dabei." Trotz anderen Marketinginstrumenten und einem maßgeschneiderten Onlineauftritt sei es für sein Unternehmen sehr wichtig, bei einer Messe wie der "WIM" dabei zu sein, so Dieter Schmahel: "Kunden möchten wissen, mit wem sie es zu tun haben, sie wollen sehen, wer hinter dem Bauprojekt steht. Daher war es für mich unerlässlich, persönlich vor Ort zu sein, statt mich nur vertreten zu lassen."

Ein ebenso positives Resümee zog Ernst Kovacs, Prokurist bei Raiffeisen Evolution: "Die 'WIM' war sehr gut besucht und wir konnten uns vielen Neukunden präsentieren." Gerade neue Kontakte seien während der Messe von Bedeutung, daher sei auch das Engagement bei der Premiere der "WIM" wichtig gewesen, betonte Ernst Kovacs. "Bei der 'WIM 2014' sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei."

Ingrid Aufgebauer von Mischek Bauträger zog am Schlusstag der "WIM"-Premiere ebenfalls ein positives Fazit: "Die 'WIM' war sehr gut. Auch die Kombination mit der 'Wohnen & Interieur' ist perfekt. Viele der Besucher kamen direkt von der Wohnmesse zu uns auf die 'WIM'." Nach mehr als 40 Jahren am Markt sei es für Mischek Bauträger sowohl aus Imagegründen als auch für das Geschäft wichtig, bei einer Messeplattform für Privatimmobilien im Großraum Wien mitzumachen, erklärte Ingrid Aufgebauer. "Wir sind ganz sicher wieder im nächsten Jahr mit dabei."

"Es ist uns allen gemeinsam gelungen, wieder eine belebte und tolle Messe hinzustellen und das freut mich sehr. Das war ein wirklich erfolgreicher Neustart einer Immobilienmesse in Wien und schließlich das, was wir alle wollten. Jetzt haben wir den Startschuss, jetzt gilt es weiter mitzumachen. Daher sind wir auf jeden Fall auch 2014 wieder mit dabei", unterstrich Mag. Helga Kauf, stellvertretende Geschäftsführerin von Flair Bauträger Ges.m.b.H..

"Wir freuen uns besonders, hier sein zu können. Die beiden 'WIM'-Tage waren sehr interessant und spannend und sehr viele Besucher waren bei uns am Messestand. Wir sind sehr gerne nächstes Jahr bei der 'WIM 2014' mit dabei", erklärte Thomas Friedrichkeit von der BUWOG.

"Hohe Kundenfrequenz, hochqualifizierte Nachfrage, die Kombination mit der 'Wohnen & Interieur' ist geradezu optimal und endlich sind auch die kleineren Makler mit dabei", so ließ Walter Melounek, Prokurist bei Seeste, die "Wiener Immobilienmesse" revuepassieren. Auf die Frage nach seiner Teilnahme an der "WIM 2014" sagte Walter Melounek: "Keine Frage, auf jeden Fall!"

"WIM - Wiener Immobilienmesse 2014"

Nach der Messe ist bekanntlich vor der Messe und Veranstalter Reed Exhibitions Messe Wien geht bereits an die Vorbereitung der nächsten "WIM". Der Termin am zweiten Wochenende der "Wohnen & Interieur" steht bereits fest: 15. und 16. März 2014. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

