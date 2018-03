FPÖ: Strache: Kärntner Bevölkerung hat ein klares und unmissverständliches Machtwort gesprochen

Verhalten Dobernigs mehr als beschämend - Freiheitlicher Erneuerungsanspruch muss umgesetzt werden

Wien (OTS) - In seiner heutigen Pressekonferenz betonte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache nachdrücklich, dass die FPK nicht die FPÖ, sondern ein eigenständiger Partner sei. Das Verhandlungsergebnis dieses Kooperationspartners sei bis zum jetzigen Stand nicht befriedigend im Sinne der Kärntner Wahlentscheidung gelaufen. Dies sei mehr als enttäuschend und auch nicht so, wie es die Bevölkerung in Kärnten mit Recht erwarte und ja auch massiv eingefordert habe. "Wenn man so wie die FPÖ 28 Prozent verliert, dann hat die Kärntner Bevölkerung ein klares und unmissverständliches Machtwort gesprochen und nicht Wien oder ein anderes Bundesland", so Strache.

Ein solches Ergebnis habe man demütig zur Kenntnis nehmen. Von den jeweiligen Spitzenkandidaten seien die richtigen Konsequenzen gefordert. "Harald Dobernig war dazu bis dato nicht bereit, und er war auch nicht bereit, schriftlich festzuhalten, dass er im Falle einer Anklage wegen Korruptionsverdachts sofort auf sein Mandat verzichten und dieses zurücklegen wird", kritisierte Strache, der ein solches Verhalten, bei dem man eigene Befindlichkeiten über das Wohl der freiheitlichen Gemeinschaft und am Ende auch über jene des Landes stelle, als mehr als beschämend bezeichnete. "Da haben einige wenige offensichtlich nichts aus dem Kärntner Wahlergebnis gelernt", so der Bundesparteiobmann. "Dies ist für die FPÖ und mich jedenfalls nicht tragbar."

Mit Gerhard Dörfler wiederum sei ein Landeshauptmann abgewählt worden, der statt wie am Wahlabend angekündigt zur Kettensäge nunmehr doch zum Landtagsmandat greife, so Strache. "Ich verstehe, dass er mit Sicherheit nicht alleine verantwortlich war für diese mehr als deutliche Abwahl durch die Kärntner Bevölkerung, jedoch als Spitzenkandidat einer Partei und als Landeshauptmann auch maßgeblich Verantwortung dafür trägt. Er ist nicht für sich selbst alleine angetreten, sondern für eine Gemeinschaft, der gegenüber man auch verantwortlich ist. Entscheidungen für die Zukunft sind mit dieser Gemeinschaft auch abzuklären." Dörfler trage Verantwortung für seine Gemeinschaft und auch für jene Menschen, die seit Jahren mit Anstand und Charakter für freiheitliche Werte und ihre Kärntner Heimat eintreten und sich zu Recht nach diesem Wahlergebnis einen Neustart und ehrlichen Neubeginn der freiheitlichen Familie wünschen und erwarten.

Es sei nun wichtig sicherzustellen, dass es keine Blockade im Landtag gebe und Verantwortung für das Land Kärnten zu leben. Es sei aber auch wichtig, Klarheit über den weiteren gewünschten Weg mit klaren Entscheidungen herbeizuführen. Der Kooperationspartner werde seine Basis im Rahmen einer Kärntner Landesvollversammlung (Parteitag oder Mitgliedervollversammlung) zwecks Klärung der weiteren Zukunft, notwendiger Personalentscheidungen und zwecks Klärung eines ehrlichen Weges und Neubeginns mit freiheitlichen Werten befragen müssen. Dort seien klare Entscheidungen zu treffen, betonte Strache, "so wie auch wir, die FPÖ, in unseren Gremien klare Positionen und Werte einfordern und auf einer Erneuerung bestehen. Für uns ist die Kooperation nur dann aufrechtzuerhalten, wenn man dem freiheitlichen Erneuerungsanspruch auch gerecht wird." Zur Zeit sei dies nicht ausreichend der Fall. Kurt Scheuch habe mit seinem Rückzug einen zu respektierenden Anfang gesetzt, dies sei aber zu wenig und könne nicht die einzige Konsequenz sein.

"Der geschäftsführende FPK-Obmann Christian Ragger und der Kärntner FPÖ-Obmann Christian Leyroutz bemühten und bemühen sich weiter sehr darum, einen nachhaltigen Erneuerungsweg umzusetzen", so Strache. "Es wird sich zeigen, wer unter dem Strich in Zukunft unserem Weg der FPÖ folgt und wer nicht. Auch ein Ende der Kooperation ist denkbar, wenn auch nicht gewollt." Die Basis der FPK werde eine Entscheidung treffen müssen, ob man in Zukunft den Erneuerungsweg mit der FPÖ als Mutterpartei gehen wolle und bereit sei, dafür auch die FPÖ-Werte, den FPÖ-Ehrenkodex und die personellen Weichen mit Christian Ragger und Christian Leyroutz mit Mehrheit zu entscheiden und mitzugehen. Nach diesem FPK-Landesparteitag werde es eine Vollversammlung der FPÖ-Kärnten geben, wo man über den Zukunftsweg entscheide.

