"Mentoring für MigrantInnen" mit 40 MentorInnen und Mentees in der Steiermark erfolgreich abgeschlossen

65 Prozent der TeilnehmerInnen von "Mentoring für MigrantInnen" fanden Einstieg in den österreichischen Arbeitsmarkt oder Weiterbildungsprogramme

Wien (OTS) - Bereits zum vierten Mal wurde am 18. März 2013 das Programm "Mentoring für MigrantInnen" der Wirtschaftskammer Steiermark, des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) und des Arbeitsmarktservice Steiermark in Graz erfolgreich abgeschlossen. 20 Migrant/innen - darunter 17 Frauen und 3 Männer - aus verschiedensten Herkunftsländern wie Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Russland, China oder Spanien nahmen am vierten Durchgang des Mentoring-Programms teil. "Es ist ein großer Erfolg, dass das Mentoring-Programm auch in der Steiermark stattfindet. Die enge Zusammenarbeit von Migrant/innen und erfahrenen Personen aus der Wirtschaft verdeutlicht, dass Integration nur als zweiseitiger Prozess funktioniert", erklärt Beatrix Lewandowski, stv. Geschäftsführerin des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF).

65 Prozent fanden Einstieg in Job oder Weiterbildung

65 Prozent der Teilnehmer/innen fanden nach Abschluss des Programms eine Anstellung, ließen ihr Diplom anerkennen oder bildeten sich beruflich weiter. Nicht nur die Herkunft, sondern auch die berufliche Qualifikation der Mentees ist breitgefächert:

Techniker/innen, Biolog/innen sowie Geowissenschaftler/innen finden sich unter den TeilnehmerInnen. Neben der hohen Einstiegsquote in Job und Weiterbildung war der aktuelle Mentoring-Durchgang in der Steiermark auch in Sachen Teilnehmerzahl der erfolgreich. "Als Mentor/innen haben sich 20 in der Wirtschaft gut etablierte Personen engagiert. Sie haben je einen Mentee - mit teilweise sehr guter abgeschlossener Ausbildung - betreut", so der Direktor der Wirtschaftskammer Steiermark Thomas Spann.

Nachhaltige Integration stärkt Österreichs Wirtschaft.

Die hohen beruflichen Qualifikationen der Teilnehmer/innen stellen Potenzial dar, das es für Österreichs Wirtschaft zu nutzen gilt. "In unserem differenzierten Wirtschaftsleben sind reiches Erfahrungswissen und ein gutes Netzwerk ganz besonders wertvolle Ressourcen. Das erfolgreiche Programm "Mentoring für MigrantInnen" lebt davon. Ich freue mich, dass wir seitens des AMS Steiermark dieses Programm bereits zum vierten Mal unterstützen dürfen" sagt Karl-Heinz Snobe, Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice Steiermark.

Netzwerke aufbauen, Qualifikationen nutzen

Die Mentor/innen des Programms "Mentoring für Migrant/innen" unterstützen je einen Mentee und helfen diesem Netzwerke aufzubauen, mögliche Hürden bei Bewerbungsgesprächen abzubauen und seine Qualifikation optimal auf dem Arbeitsmarkt einzubringen. Von der engen Zusammenarbeit zwischen MentorInnen und Mentees profitieren beide Seiten. Die teilnehmenden Mentees lernen sich besser am österreichischen Arbeitsmarkt zurecht zu finden, und die Mentor/innen schärfen ihre interkulturellen Kompetenzen.

Zum Programm "Mentoring für MigrantInnen"

"Mentoring für MigrantInnen" macht als Initiative deutlich, dass Integration ein Prozess ist, der Aufnahmegesellschaft und Migrant/innen fordert, sodass beide Seiten profitieren können. Österreichische Unternehmen können die spezifischen Kenntnisse der Mentees wie z.B. Sprachkenntnisse, hohe Qualifikation und internationale Netzwerke nutzen. So entsteht eine Win-Win-Situation für beide - Mentor/innen und Mentees.

