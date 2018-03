S C H L U S S B E R I C H T "Wohnen & Interieur 2013"

82.600 besuchten den Wohnmesse-Hit

Messe Wien (OTS) - Die Wohntrends: "Mix & Match", "Zurück zur Natur", "Nachhaltigkeit", "Used Look"

Rund 500 Aussteller auf Österreichs größter Wohnmesse in der Messe Wien +++ 82.653 Besucher sahen die Wohntrends des Jahres, rund 3.100 davon besuchten auch die Erstveranstaltung der "WIM - Wiener Immobilienmesse" +++

WIEN (19. März 2013). - In der Messe Wien ging am vergangenen Sonntag (17. März d.J.) die diesjährige Ausgabe der von Reed Exhibitions Messe Wien veranstalteten Publikumsmesse "Wohnen & Interieur" zu Ende. Rund 500 Aussteller aus dem In- und Ausland hatten dabei in allen vier Hallen (A, B, C, D) ihre Neuheiten und aktuellen Programme für die neue Saison präsentiert. Mit insgesamt 82.653 Besuchern*) wurde Österreichs größte Wohnmesse erneut ihrem Ruf gerecht, einer der großen Publikumsmagnete der Messe Wien zu sein. "Die 'Wohnen & Interieur 2013' hat dieser Tage bewiesen, eine wichtige und unverzichtbare Plattform für die Möbelindustrie, den Möbelhandel und das Tischlerhandwerk zu sein", merkte DI Matthias Limbeck, Geschäftsführer von Reed Exhibitions Messe Wien an. Mit den drei Sonderschauen "UnikateWelt", "Design_Raum_Kunst" und "Living.Trends.International" - letztere zum ersten Mal bei der "Wohnen & Interieur" dabei - wurden außerdem neue, zukunftsweisende Trends abgebildet. "Die Sonderschauen der 'Wohnen & Interieur' haben beim Publikum sehr guten Anklang gefunden. Das ist uns wichtig, weil wir mit ihnen die Kreativität und die künstlerischen Aspekte, die den neuen Wohntrends zugrunde liegen, in den Fokus rücken konnten." Und Ing. Gerhard Perschy, Leiter des Geschäftsbereichs Messen bei Reed Exhibitions Messe Wien fügte an: "Insgesamt bietet die 'Wohnen & Interieur' mit ihrem attraktiven Mix aus Ausstellung, persönlicher Beratung, Marktplatz und zahlreichen Wohnbeispielen sowie thematisch gegliederten Erlebniszonen den Messebesuchern eine Fülle an Anregungen, wie sie in dieser Dichte und Vielfalt nirgendwo sonst möglich sind."

Drei Sonderschauen der Extraklasse

Die "Wohnen & Interieur" will nicht nur als Neuheiten-, Leistungs-und Trendschau verstanden werden. Seit der Ausgabe im Jahr 2012 bindet Veranstalter Reed Exhibitions Messe Wien verstärkt auch den kreativen Aspekt in die Darstellung der Messe mit ein. Was im Vorjahr mit der Präsentation künstlerischer Möbelentwürfe im Rahmen der Sonderschau "Design_Raum_Kunst" auf der "Wohnen & Interieur" begann, setzte sich heuer mit der neu hinzugekommenen Sonderschau "Living.Trends.International" fort. Klassiker unter den "Wohnen & Interieur"-Sonderschauen war auch dieses Mal die bereits zum achten Mal in Szene gesetzte "UnikateWelt".

"Design_Raum_Kunst"

Die diesjährige Ausstellung "Design_Raum_Kunst" in der Halle C galt einem wichtigen Aspekt des zeitgenössischen Designs: dem "Prototyp". Entwürfe von Designobjekten stellen eine wichtige Verbindung zwischen Designer und Industrie dar und geben gleichzeitig einen Ausblick auf zukünftige Trends. Zu sehen waren Prototypen von Designern und Künstlern, deren Kreationen noch nicht den Weg in die Serienproduktion gefunden haben, darunter Arbeiten und Projekte von Phillipp Aduatz (A), Sepp Auer (A), Konrad Friedel (A), Sébastien de Ganay (F), Ernst Koslitsch (A), Palettenmöbel (A), Patrick Rampelotto (I), Andreas Thaler (A), Vandasye (A), Leo Zogmayer (A) und einem der Gewinner des NWW Design Award 2012 Maciej Chmara (PL) / Anna Rosinke (A), Johanna Dehio (D) und Philipp Hermes (D) / Dustin Jessen (D). Auch die drei Gewinner des "NWW Design Award2012" (Anm.: NWW steht für Neue Wiener Werkstätte) waren bei der Sonderschau zu sehen. 1. Platz: Maciej Chmara (PL) / Anna Rosinke (A) mit ihrem mobilen Küchenmöbel "Mobile Gastfreundschaft"; 2. Platz: Philipp Hermes (D) / Dustin Jessen (D) mit ihrem stapelbaren Formholzstuhl "DONALD"; 3. Platz: Johanna Dehio (D) mit ihrer "Hockerbank".

"Living.Trends.International"

Die auf der "Wohnen & Interieur 2013" erstmals präsentierte Sonderschau "Living.Trends.International" (Halle C) gewährte Ausblicke auf internationale Wohntrends. Die Schau entstand in intensiver Zusammenarbeit mit führenden österreichischen und internationalen Herstellern und Unternehmen aus dem Designbereich. Auf den wichtigsten internationalen Möbelmessen - Salone Internazionale del Mobile, Mailand (I), IMM Cologne, Köln (D), Maison & Objet, Paris (F) war eine aktuelle Produktliste etablierter, weltweit agierender Designer ausgewählt worden, die einen Auszug zu den wichtigsten Entwicklungen der Trends in der Möbelbranche aufzeigen. Die Konzeption und Umsetzung der Sonderschau erfolgte durch "standeins messeconsulting" mit der Unterstützung des jungen Designbüros "zwo". Die im Rahmen der Sonderausstellung präsentierten Produkte wurden mittels einer Trendmatrix klassifiziert und machten über verschiedenfarbig markierte Trendlinien die aktuellen Trends erfahrbar. Die vier Trend-Kategorien waren: funktional, repräsentativ, bequem und individuell. Dazu Eckart Nussbaumer von standeins messeconsulting: "Die Premiere der Sonderschau war sehr aufregend. Wir haben ein völlig neues Konzept lanciert, von dem wir zwar selbst immer überzeugt waren, aber erst im Laufe der letzten neun Tage und vor allem jetzt am Schlusstag der 'Wohnen & Interieur' auch wissen, dass wir Recht hatten. 'Living.Trends.International' war ein großer Erfolg und wurde zu einem wesentlichen Bestandteil der 'Wohnen & Interieur 2013'."

Publikumsattraktion seit acht Jahren, die UnikateWelt

In eine ähnlich kunstaffine Richtung ging die Sonderschau "UnikateWelt", die heuer bereits zum achten Mal Teil der "Wohnen & Interieur" war (Halle A). Hier war das Individuelle, das Einzelstück Kern der Präsentation und Statement der Künstler zugleich. Die Exponate überzeugten durch die Kreativität ihrer Erzeuger und vermittelten einen sensiblen Umgang mit den Materialien Wasser, Stein, Holz, Glas, Metall und der Verwendung verschiedener Textilien.

Die Wohntrends des Jahres

Dass die "Wohnen & Interieur" nicht nur die größte Wohnmesse ihrer Art in Österreich ist, sondern auch Jahr für Jahr kreative Impulse für das Eigenheim gibt, bestätigte Messeleiterin Mag. Christine Kosar: "Die 'Wohnen & Interieur' ist die jährliche Vorschau auf die aktuellen Wohntrends, die Messebesucher hier live erleben und erfahren. Daher gilt mein besonders Lob unseren rund 500 Ausstellern aus dem In- und Ausland. Sie haben auch heuer wieder die Wohntrends perfekt in Szene gesetzt und mit teilweise sehr kunstvollen und höchst stilvollen Messestandbauten darzustellen. Dem Messepublikum hat's gefallen."

"Mix & Match", "Zurück zur Natur", "Nachhaltigkeit", "Used Look" "Mix & Match", "Zurück zur Natur", "Nachhaltigkeit", "Used Look" und "Industriedesign", das waren die Wohntrends, die Messebesucher bei der diesjährigen "Wohnen & Interieur" sehen konnten. Beim Mix & Match-Trend wird kombiniert was Spaß macht. Klassisches trifft auf Modernes, Extravagantes gesellt sich zu Schlichtem und Schrilles verbrüdert sich mit Reduziertem. Tipp: Die Qualität der Möbelstücke ist hier entscheidend. Nur hochwertige Stücke "überleben" den Style-Mix.

Was Bio bei unserer Nahrung ist, das sind Naturmaterialien in unserem Zuhause, also der Schritt "Zurück zur Natur". Holz, Naturstein, Marmor, Kiesel- oder Flusssteine erleben eine neue Renaissance. Dabei bricht man bewusst mit althergebrachten Formen und Oberflächen. Im Trend sind z.B. die Badewanne und das Waschbecken aus hochqualitativem Holz, wie Esche, Lärche, Eiche oder auch Bambus. Auch möglich ist der Mix von verschiedenen Holzsorten und Altholzstücken. Oberflächen, die sägerau, gealtert oder geflickt sind, erwecken zusätzlich den Eindruck von Natur und Rustikalität. Auch Holzmöbelstücke und hochwertiges Tischlerhandwerk liegen stark im Trend. Vielmehr noch, der Kunde ist bereit, mehr Geld dafür auszugeben.

Gleichzeitig mit dem Trend hin zu mehr Natur im Wohnbereich ist es heute Trend, die Nachhaltigkeit des Möbelstücks zu hinterfragen. Der Konsument von heute möchte wissen, woher kommt das Möbelstück, wie und unter welchen Bedingungen wurde es produziert, ob dafür gesorgt ist, dass man es nach Gebrauch wiederverwenden kann. Und auch auffallend: Nachhaltigkeit beginnt schon bei der Wahl der Qualität. Qualitativ Hochwertiges garantiert längere Haltbarkeit und kann bei Bedarf der nächsten Generation weitergegeben werden.

Kratzer, Gebrauchsspuren und Rostflecken erwünscht, heißt es beim Used- und Vintage-Look oder Industriedesign. Dieser Wohntrend transferiert den rauen Charme einer Fabrikhalle hinein in die eigenen vier Wände. Edelstahl, gebrauchtes oder geschrammtes Holz, alte Büroeinrichtungen, Aktenschränke und Industrieleuchten sind typische Beispiele dieses Stils. Genauso gehören alte Handwerkseinrichtungen, wie Werk- und Hobelbänke, oder Apothekerschränke zum Used Look. Nicht zu vergessen sind dabei Accessoires, wie etwa alte Druckersätze, Handelsgewichte, Reklameschilder oder Werksuhren. Wer nicht zu viel des herben Charmes versprühen will, der sollte auf einen sorgfältigen Mix aus Naturmaterialien und Industriedesign zurückgreifen.

Wohntrend das Badezimmer wird zum "Relaxzimmer"

Das nüchterne Badezimmer wandelt sich zum "Relaxzimmer". Was einmal nur ein Raum für Körperhygiene war ist heute der individuell gestaltete und ganz private Wellnesstempel, dessen Aufgabe weit über die Erfüllung eines bloßen Zwecks hinausgeht. Gewandelt hat sich dabei auch die Formen- und Materialsprache der Sanitärmöbel. Modernes Design bricht bewusst mit den klassischen Formen und Materialien für Badewanne, Waschbecken oder Dusche. Freistehende Wannen sind ein absoluter Trend. Wannen, Waschbecken aus Holz, Beton oder Edelstahl sind ebenso gefragt wie Echtholz- oder Epoxidböden im Badebereich. Modernste Lichttechnik mit LED- oder OLED-Technologie schafft Atmosphäre und kann je nach Stimmung in unterschiedlichen Farben geschalten werden. Fliesen werden nur mehr großflächig und nur im Nassbereich verlegt. Dunkle Fliesenfarben passen dabei gut zu hellen Akzenten wie einem gut ausgeleuchteten Badspiegel, einer Duschkabine oder Wanne. Bewusst gesetzte farbliche Akzente, z.B. mit einem Teppich oder Sofa, dienen als Hingucker im Bad. Auffallend positiv ist die Tatsache, dass heute der Einbau oder Umbau des Badebereichs in ein Relaxzimmer auch in kleinen Räumen mühelos möglich ist.

Modernste Haustechnik gehört ebenso in das Relaxzimmer von heute. In Decke, Wand oder Spiegel integrierte Soundsysteme, die speziell für das Bad mit seinen glatten und daher akustisch anspruchsvollen Oberflächen optimiert sind, gibt es nahezu in jeder Preisklasse. Die Steuerung erfolgt drahtlos mittels iPhone, iPad Tablet oder Smartphone.

Ganz wichtig beim Badebereich ist die Barrierefreiheit. Barrierefreie Ein- und Zugänge zum Raum selbst, stufenlos in den Boden integrierte Duschtassen, Duschen mit Sitzmöglichkeit und Wannen mit Einstiegshilfen garantieren Freude am Relaxen auch im hohen Alter.

Ergebnisse der Besucherbefragung bestätigen Beliebtheit der "Wohnen & Interieur"

Wie sehr sich die "Wohnen & Interieur" der Gunst des Messepublikums erfreut, zeigen auch die Ergebnisse der Besucherbefragung durch das unabhängige "market Institut" bei der diesjährigen Veranstaltung. Vier von fünf Befragten (80 %) zeigten sich mit der Messe insgesamt sehr zufrieden (Schulnoten 1 und 2; plus 3 = 97,1 %), 84,9 Prozent wollen die "Wohnen & Interieur" Bekannten und Kollegen weiterempfehlen, und 88,5 Prozent sagten, vom Messebesuch profitiert zu haben. 60,5 Prozent berichteten, neue Produkte entdeckt zu haben, 54,1 Prozent neue Anbieter (Mehrfachnennungen möglich) und etwas mehr als ein Drittel (35,5 %) gab an, die Messe unmittelbar zum Kauf oder zur Aufgabe von Bestellungen genutzt zu haben.

Vier von fünf Befragten sagten, sie hätten in den nächsten zwölf Monaten vor, sich neu einzurichten (31,6 %), die Einrichtung zu ergänzen (28,9 %), zu renovieren (11,1 %) oder umzubauen (8 %). Unter den Produktbereichen waren Möbel (34,6 %) und Küchen bzw. Küchentechnik (28,9 %) die großen Renner, gefolgt von den Themen Bad/Sanitär (17,4 %), Designermöbel (17,4 %) und Garten- und Balkonausstattung/-gestaltung (13 %). "Die Gestaltung des Außenbereichs, also des Balkons, der Terrasse oder des Gartens, wird immer mehr zu einem Trend", bestätigt auch "Wohnen & Interieur"-Messeleiterin Mag. Christine Kosar. "Anders gesagt, das Bestreben, Behaglichkeit, Gemütlichkeit, Wohlbefinden zu schaffen, umfasst heute den gesamten eigenen Lebensraum, innen wie außen."

Auch Aussteller zeigen sich mit Messeverlauf sehr zufrieden

Aus der Ausstellerschaft kamen ebenfalls positive Reaktionen zur diesjährigen "Wohnen & Interieur". Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie sowie geschäftsführender Eigentümer von Team 7 - Natürlich Wohnen GmbH, fasste zusammen: "Die 'Wohnen & Interieur' hat den Konsumenten wieder wichtige neue Impulse gegeben. Für die meisten Hersteller ist Österreich der wichtigste Markt. Daher ist es ganz entscheidend, das Publikum mit den heimischen Stärken Qualität, Individualität, Zuverlässigkeit, nutzbringende Technik und zeitgemäßes Design, zu begeistern. Diese gelebten Werte sind es auch, die unsere Möbelindustrie international wettbewerbsfähig machen. Wenige Wochen nach der Kölner Möbelmesse für den Fachhandel ist die 'Wohnen & Interieur' die erste große Messe für den Endverbraucher und daher ein wichtiges Stimmungsbarometer im deutschsprachigen Raum."

Stammaussteller DI Stefan Grünbeck von Grünbeck Einrichtungen in Wien, erklärte am Schlusstag der Messe: "Die 'Wohnen & Interieur' ist für mich eine sehr wichtige Messe. Wir wissen, dass Kunden bis zu drei Jahre lang aufgrund unseres Messeauftritts ins Geschäft kommen. Nach neun Tagen Messe kann ich nun sagen, dass auch die Messeedition 2013 für uns ein schöner Erfolg war. Der Besucherzustrom zur Messe war sensationell. Wir sind selbstverständlich 2014 wieder mit dabei. Das ist für uns ein Muss!"

Zum ersten Mal war die Firma Hülsta (Halle D) auf der "Wohnen & Interieur" vertreten. Christoph Grabner, als Regionalverkaufsleiter zuständig für Österreich und Südtirol, zog bei Messeschluss ebenfalls eine positive Bilanz: "Nach neun Tagen müde, aber glücklich. Sehr gute Klientel, sehr gute Zielgruppe! Daher von uns ein dementsprechend gutes Feedback." Hülsta nützte die Messe vor allem, um die Neuheiten des Jahres zu präsentieren und einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Und das, so Christoph Grabner, habe wunderbar geklappt: "Wir sind auf jeden Fall 2014 wieder mit dabei und werden unser Engagement fortsetzen."

Ebenfalls ein Erstaussteller bei der "Wohnen & Interieur" war das Unterhaltungselektronik-Unternehmen Bose, das mit einem interaktiv angelegten Messestand beeindruckte. Marc Crane zeigte sich im Gespräch sehr zufrieden mit der Messepremiere seines Unternehmens und resümierte: "Die 'Wohnen & Interieur' war für uns eine sehr erfolgreiche Messe. Wir haben viele Neukunden gewinnen und kennenlernen dürfen, gleichzeitig konnten Besucher auf unserem Stand unsere Produkte hautnah erleben." Und genau das sei bei Bose-Produkten besonders wichtig, so Marc Crane: "Gerade für Bose, mit einem Produkt, bei dem es hauptsächlich um Klang geht, ist es wichtig, dass der Kunde 'Emotion & Feeling' live erleben kann. Und dafür ist eine Messe wie die 'Wohnen & Interieur' für uns hervorragend geeignet, denn über das Internet geht das nicht. Auch unsere Händler waren dankbar, weil sie die Möglichkeit hatten, Bose auf einem Niveau und in einer Atmosphäre zu präsentieren, die normalerweise so nicht möglich ist." Auf die Frage ob Bose denn auch bei der "Wohnen & Interieur 2014" dabei sein werde, sagte Marc Crane:

"Ich denke auf jeden Fall. Wir werden wahrscheinlich wieder die Initiative ergreifen und es wieder probieren."

Martin Leherbauer, Projektleiter bei IKEA, erklärte: "Für uns war die 'Wohnen & Interieur' ein voller Erfolg. Denn trotz unserer Marktpräsenz und unseres Onlineauftritts können wir bei der 'Wohnen & Interieur' immer noch Kunden ansprechen, die wir sonst nicht erreichen würden." Das schwedische Einrichtungshaus widmete den Messeauftritt heuer ganz dem Thema Schlafzimmer und Betten und konnte damit, so Martin Leherbauer, gut punkten: "Wir haben sicherlich viele positiv überrascht, die noch nicht wussten, dass IKEA eine derart breite Auswahl an Betten, Matratzen und Schlafzimmern hat." Zwar sei noch nicht ganz klar, wie das Messestandkonzept für die "Wohnen & Interieur 2014" aussehe, aber eines sei klar: "Wir sind wieder fix mit dabei und wir freuen uns schon darauf."

Auch der Möbelriese XXXLutz hatte bei der diesjährigen "Wohnen & Interieur" seine Messepremiere. Johanna Buchart, Abteilungsleiterin in Brunn am Gebirge, dazu: "Wir glauben, dass wir es geschafft haben, noch mehr Kunden von uns zu überzeugen, vor allem jene, die uns noch nicht gekannt haben. Sinn und Zweck unseres Engagements war es schließlich, deutlich zu zeigen, was in unseren Möbelhäusern zu sehen ist und darauf hinzuweisen, dass wir sehr kompetente Einrichtungsberater haben, die sowohl im Detail planen, als auch sehr schnell umsetzen. Und dieser Plan ist aufgegangen."

Premiere der "WIM - Wiener Immobilienmesse" hat Erwartungen übertroffen

Am zweiten Wochenende der "Wohnen & Interieur" (16. und 17. März d.J.) ging im Congress Center der Messe Wien die Premiere der "Wiener Immobilienmesse" in Szene. Die neue Messeplattform ist speziell auf den Bedarf von Immobilien-Privatkunden zugeschnitten. An der Erstausgabe hatten sich 77 Aussteller beteiligt, die ein Immobilienangebot von sowohl Wohnungen in der Stadt (Miete und Kauf) als auch Häuser oder Grundstücke sowie einen eigenen Bereich für Kunden, die nach passenden Immobilienmaklern suchen, angeboten haben. Beide Messen konnten mit einem Ticket frequentiert werden. Rund 3.100 Besucher haben davon Gebrauch gemacht und primär die "WIM" genutzt. "Damit wurde das gesteckte Ziel beträchtlich übertroffen", erklärte Reed Exhibitions-Geschäftsführer DI Matthias Limbeck.

"Wohnen & Interieur 2014"

Nach der Messe ist bekanntlich vor der Messe, und so gehen Messeleiterin Mag. Christine Kosar und ihr Team hochmotiviert an die Vorbereitung der nächsten "Wohnen & Interieur" in der Messe Wien. Der Termin steht bereits fest: 8. bis 16. März 2014. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:

Reed Exhibitions Messe Wien/Presse & PR:

Leitung: Mag. Paul Hammerl



Oliver-John Perry

Tel.: +43 (0) 1 727 20 2421



Natascha Berger, BA

Tel.: +43 (0) 1 727 20 2420

E-Mail: presse @ messe.at