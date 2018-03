Kogler/Rossmann: Zypern muss bei Finanztransaktionssteuer mitmachen

Bankensektor rasch redimensionieren - Bankenrun droht

Wien (OTS) - "Durch die Debatte um Zypern ist großer Schaden entstanden", stellt Bruno Rossmann, Sprecher für internationale Entwicklungen der Grünen, fest. Anstatt eine Stabilisierung und geordnete Redimensionierung des Bankensystems zu erreichen, steht nun die Gefahr eines Bankenruns in Zypern bevor. Der Vertrauensverlust in die Banken und in die Eurostaaten ist groß. Ganz zu schweigen von einer möglichen Ausbreitung dieses Vertrauensverlustes insbesondere auf Spanien." Die Maßnahmen für die Redimensionierung des überdimensionierten Finanzsektors seien derzeit viel zu vage. Außerdem brauche es eine stärkere Erhöhung der Körperschaftsteuer, denn mit der Erhöhung von 10 auf 12,5% bleibe Zypern eine Steueroase. "Das ist immer noch ein Dumpingsteuersatz, und insofern ist es unverständlich, als Zypern mit rund 860.000 Einwohnern 250.000 Kapitalgesellschaften hat."

Werner Kogler, stv. Bundessprecher der Grünen: "Es kann nicht sein, dass die kleinen Einlagen belastet werden, während die Aktionäre, Eigentümer sowie Anleihebesitzer der Banken außen vor bleiben. Das ist nicht die Privatsektorbeteiligung, die wir meinen. Große Spareinlagen sollen sehr wohl einen Beitrag über eine Sonderabgabe leisten. Außerdem braucht es viel strengere Geldwäsche-Auflagen. Und schlussendlich muss allen klar sein, dass Zypern nicht auf der einen Seite Hilfe beanspruchen und sich auf der anderen Seite den neuen europäischen Regeln und Maßnahmen gegen Spekulation verweigert. Daher muss Zypern im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit unbedingt zur Teilnahme an der Finanztransaktionsteuer gebracht werden.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at