"Bildung in Zahlen" - Mayer: Weiterer Beleg für Notwendigkeit der SPÖ-Bildungsreformen

Nach Neuer Mittelschule besuchen mehr Schülerinnen und Schüler weiterführende Schulen als nach der Hauptschule

Wien (OTS/SK) - Der heute, Dienstag, von der Statistik Austria präsentierte Bericht "Bildung in Zahlen 2011/2012" zeigt, dass der Besuch von Hauptschule oder AHS-Unterstufe starken Einfluss auf die weitere Schulkarriere hat. Rund 93 Prozent der Abgänger einer AHS-Unterstufe wechselten an eine maturaführende Schule (AHS oder BHS), aber nur 38 Prozent der Hauptschulabgänger. Sie besuchten vorwiegend Polytechnische oder berufsbildende mittlere Schulen. SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer sieht in diesen Ergebnissen ein "weiteres Argument dafür, bei unseren Schulreformen voranzuschreiten". Der Anteil derer, die eine Neue Mittelschule besucht haben und in eine weiterführende Schule gehen, ist im Vergleich zu jenen, die in einer Hauptschule waren, gestiegen. "Der nächste Schritt muss die gemeinsame ganztägige Schule für 6- bis 14-Jährige sein", betont Mayer gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Mayer betonte "das Ziel, dass alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihrem Elternhaus, die gleichen Bildungschancen haben". Derzeit ist das noch nicht der Fall, wie die Ergebnisse von "Bildung in Zahlen" zeigen: In der Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen erreichten nur fünf Prozent der Kinder, deren Eltern maximal einen Pflichtschulabschluss haben, einen Hochschulabschluss, aber mehr als die Hälfte der Kinder aus Akademikerhaushalten.

"Die Bildungspolitik der SPÖ ist genau auf dem richtigen Weg", sagt Mayer mit Blick auf die Beschlüsse am SPÖ-Parteitag im vergangenen Jahr. Im Rahmen des Beschlusses des Leitantrags "Auf dem Weg zur neuen Schule. Für ein chancengerechtes und leistungsstarkes Bildungssystem", der mit großer Mehrheit beschlossen wurde, erneuerte die SPÖ ihre Forderung nach einer gemeinsamen Schule und dem Ausbau von ganztägig verschränkten Betreuungseinrichtungen. Die ganztägige gemeinsame Schule sei Kernanliegen sozialdemokratischer Bildungspolitik, betont der SPÖ-Bildungssprecher. (Schluss) bj/ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum