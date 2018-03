FP-Guggenbichler: SPÖ-Landtagspräsident Mitglied in Simas privatem "SPÖ Verein"?

Als "einfaches Mitglied" gibt der rote Multifunktionär im Donauinsel-Privatverein den Ton an

Wien (OTS/fpd) - Die Aufregung war groß: Ausgerechnet vor der Volksbefragung, die laut SPÖ die wenigen noch nicht von ihr privatisierten Bereiche vor dem Zugriff Dritter schützen sollte, riss SPÖ-Stadträtin Ulli Sima das Veranstaltungsmanagement für die Donauinsel aus dem Magistrat heraus und übergab es einem privaten Verein. In dessen Vorstand sitzen selbstverständlich nur handverlesene SPÖ-Parteisoldaten. "Eigentlich waren diese parteipolitischen Besetzungen gar nicht nötig, weil den Ton wird ohnedies Landtagspräsident Kopietz angeben", erklärt Wiens FPÖ-Umweltsprecher LAbg. Udo Guggenbichler.

Um das neue Transparenzgesetz zu umgehen, das Politikern vorschreibt, sämtliche Nebenjobs und Vorstandsfunktionen offenzulegen, würde Kopietz offiziell nur als einfaches Vereinsmitglied geführt. "Aber es ist klar, dass er das Sagen hat", so Guggenbichler. Er bedauert, dass sich ausgerechnet der Wiener Landtagspräsident dieses Schlupfloch gesucht und es dann knallhart ausgenützt hat, um nicht als der Multifunktionär aufzuscheinen, der er in Wahrheit ist. Guggenbichler:

"Ich hätte von Kopietz mehr Anstand erwartet."

Guggenbichler: "Wir fordern die sofortige Offenlegung aller Vereinsmitglieder. Angeblich sollen noch zwei Vertreter aus der Politik Mitglieder sein, deren Namen nicht offen liegen. Wenn man sich fürstlich mit 200.000 Euro an Steuergeld bedient, dann ist Transparenz gefragt. Was will Sima da verstecken?" Außerdem wäre interessant, ob auch Gehälter, Aufwandsentschädigungen oder ähnliches an Vereinsmitglieder ausbezahlt werden und somit ein Körberlgeld für Rote und Grüne vorgesehen sei. "Denn wofür die 200.000 Euro gebraucht werden, das weiß niemand", so Guggenbichler, "und auf Grund von Simas Privatisierung ist es für Gemeinderäte auch nicht mehr möglich, durch Anfragen zu erfahren, was mit dem Steuergeld geschieht!" (Schluss)

