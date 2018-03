BZÖ-Bucher: Die FPK spielt mit dem Land - Ragger ist gescheitert und soll gehen

Klagenfurt (OTS) - Mit scharfen Worten kritisiert BZÖ-Bündnisobmann Josef Bucher "das peinliche, unwürdige und beschämende Polit-Theater, das FPK und FPÖ seit Tagen aufführen. Die FPK spielt mit dem Land und dem Wählerwillen. Es geht denen nur mehr um Posten, Mandate und Geld und schon lange nicht mehr um die Kärntnerinnen und Kärntner. Strache und die FPÖ schauen hilflos zu und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie zeigen damit, wie überfordert und unfähig sie in Wahrheit sind. Der Kanzleranspruch Straches verkommt damit zur Groteske."

Die neuerliche Spaltung der FPK in zwei Klubs sei ein Ergebnis der Politik der Gebrüder Scheuch, die in der FPK nach wie vor das sagen hätten. Folge dieser Politik sei, dass es nun noch schwieriger werde, in Kärnten geordnete politische Verhältnisse sicherzustellen. "Die FPK hat keinen Klub aber einen Landesrat, der sich ausgerechnet von jenen in den Polstersessel der Macht hieven lässt, die von den Wählern abgewählt wurden und der eigenen Partei den Rücken gekehrt haben. Leidtragender ist das Land, das ins politische Chaos zu schlittern droht. Denn wie in diesem Chaos eine gute Arbeit für das Land gewährleistet werden soll, ist mir schleierhaft", so Bucher.

Ragger sei in Wahrheit längst gescheitert und gehöre letztendlich ja auch zu jenen, die die Wahlniederlage zu verantworten hätten. "Auch Ragger wurde abgewählt. Und nun hat sich sein eigener Klub gespalten. Er soll daher seinen Sessel räumen, auf den Landesrat verzichten und den Weg für die Erneuerung Kärntens frei machen", fordert Bucher klare Konsequenzen und erinnert an die Ansage Raggers, dass er sein Amt zur Verfügung stelle, wenn Dörfler, Dobernig und Anton nicht auf ihre Mandate verzichten. "Ragger soll nun Wort halten!"

Das Chaos in der FPK zeige aber auch, dass das BZÖ die einzige echte Oppositionskraft rechts der Mitte gegen die drohende rot-grün-schwarze Regierung und damit Wiener Verhältnisse in Kärnten sei. "Auf die FPK kann sich der Wähler nicht mehr verlassen. Das BZÖ ist die einzig bleibende Oppositionskraft gegen Rot-Grün in Kärnten und wird dieser Verantwortung auch nachkommen. Jedes Mitglied der FPK, das diesen Weg des BZÖ mitgehen möchte und den Machtrausch der blauen Führungsriege satt hat, ist bei uns willkommen", betont Bucher.

