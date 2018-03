Damenspende am Wiener Ärzteball hilft Kindern in Not

Wiener Ärztekammerpräsident übergibt Scheck an St. Anna Kinderkrebsforschung

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Ärzteball goes charity" gab es dieses Jahr eine ganz besondere Damenspende am Wiener Ärzteball. Jede Ballbesucherin erhielt einen handgefertigten "Drück-mich-Engel". Diesen Schmuck fertigt und vertreibt Helmut Sommer, der pro Engel einen fixen Betrag an die St. Anna Krebsforschung spendet. So sind 2000 Euro zusammengekommen, die von Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und der Vorsitzenden des Ärzteball-Komitees Dr. Isabella C. Heissenberger nun an Andrea Prantl, Leiterin des PR- und Spendenbüros der St. Anna Krebsforschung, übergeben wurden. ****

"Wir freuen uns, dass wir mit dem Wiener Ärzteball nicht nur ein großes Fest feiern, sondern auch Kindern in Not helfen können", so Szekeres.

Kinder, die an Krebs erkranken, haben ganz besondere Bedürfnisse. Die Ursachen der Erkrankungen sind andere, und auch Medikamente haben eine andere Wirkung wie bei Erwachsenen, daher sind auch eigene Therapien notwendig. Dafür ist die Kinderkrebsforschung unentbehrlich, sie sichert ein verbessertes Überleben. "Als wichtige Institution im Gesundheitswesen in Wien hat die Ärztekammer die Verantwortung, eine solche Initiative, die in großem Ausmaß auf Spenden angewiesen ist, zu unterstützen", betont Szekeres.

Entstanden ist das Institut der St. Anna Kinderkrebsforschung aus einer Initiative von Eltern, deren krebskranke Kinder im St. Anna Kinderspital behandelt wurden. Auch Helmut Sommer ist einer der Eltern, der selbst etwas unternehmen wollte. Er hat daher aus seinem Hobby etwas Besonderes gemacht und stellt nun kleine Engel-Anhänger in vielen verschiedenen Formen und Farben her. Die Anhänger für Armbänder, Halsketten oder auch als Ohrringe verkauft er mit einem guten Wunsch und spendet pro verkauften Engel einen fixen Betrag an die St. Anna Kinderkrebsforschung. (ssch)

