FP-Schuster: SP-Wieden will linke Gewalt nicht verurteilen

Ideologische Scheuklappen verengen SP-Blickwinkel

Wien (OTS) - Die SPÖ-Klubobfrau des 4. Bezirks kann oder will sich nicht von linken Gewaltausbrüchen gegen friedliche Bürger distanzieren, hält der Klubobmann der FPÖ-Wieden Georg Schuster fest. Zugleich versucht sich sich in einer infantil wirkenden Täter-Opfer Umkehr. Nachdem sie die FPÖ-Resolution gegen Randale linker Gewalttäter beim Akademikerball mit ihrer Fraktion bezeichnender Weise abgelehnt hat, dürften derartige Ausschreitungen bei der SPÖ-Wieden offenbar mit einem Augenzwinkern gut geheißen werden. Den gewalttätigen Angriff gegen einen ehemaligen SPÖ-Bundesrat beim WKR-Ball 2012, als dieser offenbar das Pech hatte, mit Anzug, Krawatte und guten Manieren in die Fänge des linken Mobs zu geraten und sogleich als "böser rechter Ballbesucher" mit Faustschlägen traktiert wurde, in krauser Art und Weise umzudeuten, wirkt allerdings unfreiwillig komisch. (Schluss)otni

