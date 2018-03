SP-Deutsch: Wiener Volksbefragung 2013 ist ein voller Erfolg!

Deutliche Abfuhr für ÖVP und FPÖ - Boykottaufrufe gingen ins Leere

Wien (OTS/SPW) - "Die Wiener Volksbefragung 2013 ist ein voller Erfolg: Mit 38,7 Prozent Beteiligung haben mehr Wienerinnen und Wiener ihre Stimme abgegeben als beim Votum 2010. Wien hat sich damit einmal mehr klar als Vorreiterin in Sachen direkter Demokratie positioniert. Die Menschen haben das Angebot, zentrale Zukunftsfragen für die Stadt mitzuentscheiden, in großer Zahl angenommen. Darüber hinaus macht das Endergebnis deutlich, dass die Wiener Oppositionsparteien mit Schlechtreden und Boykottaufrufen kläglich gescheitert sind. Vor allem die FPÖ hat nach den Wahlniederlagen in Kärnten und Niederösterreich nun eine weitere saftige Ohrfeige kassiert", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Dienstag.****

Besonders deutlich sei das Votum der Wienerinnen und Wiener gegen den Ausverkauf öffentlicher Leistungen ausgefallen: "87,17 Prozent haben den immer wieder vorgetragenen Privatisierungsplänen von ÖVP und FPÖ einen klare Absage erteilt. Umso dreister ist etwa die Vorgangsweise der Wiener ÖVP, die weiter den Verkauf von Gemeindewohnungen fordert und damit die Meinung der Menschen ignoriert." Auch sei es nicht überraschend, dass die Wiener FPÖ nun ankündigt, das Ergebnis nicht anzuerkennen, so Deutsch. "Strache, Gudenus und Konsorten haben ganz einfach ein Problem mit der direkten Demokratie. Mit Geschmacklosigkeiten wie 'Placebo-Volksbefragung' oder 'Pflanz-Befragung' wurde nicht nur dieses wichtige Votum herabgewürdigt, sondern den Wienerinnen und Wiener auch noch die Beteiligung abgesprochen. Umso deutlicher ist nun die Abfuhr, die die Freiheitlichen für den mitbestimmungsfeindlichen Kurs kassiert haben!", so Deutsch abschließend. (Schluss) tr

