Nationalrat: Personalrochaden, Spekulationsverbot und Wahlrechtsreform

Schwarzgeldabkommen mit Liechtenstein und Fremdenrechtspaket komplettieren die zwei Plenartage am Mittwoch und Donnerstag

Ein Sesselrücken im Nationalrat bringen die beiden Plenartage dieser Woche am Mittwoch, dem 20., und Donnerstag, dem 21. März 2013.

Nach der Aktuellen Stunde der SPÖ zum Thema "Gleichstellung: Erfolge. Perspektiven. Maßnahmen" präsentieren Bundes- und Vizekanzler am Mittwoch, dem 20. März, den Abgeordneten den neuen Verteidigungsminister Gerald Klug.

Weitere Themen: Spekulationsverbot für Länder und Gemeinden, Änderung des Wahlrechts, Schwarzgeld-Abkommen mit Liechtenstein, Fremdenrechtspaket.

Am Donnerstag, dem 21. März, dreht sich alles um Soziales und Arbeit. Den Auftakt macht eine Fragestunde mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer. Anschließend geht es um Bildungsteilzeit und Änderungen bei der Familienbeihilfe.

