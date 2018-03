Neuer Sponsor des Österreichischen Fußball-Bundes: ARA und "Reinwerfen statt Wegwerfen" setzen auf saubere Fußballstadien

Wien (OTS) - Seit Beginn des Jahres ist "Reinwerfen statt Wegwerfen" gemeinsam mit der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) neuer Sponsor des Österreichischen Fußball-Bundes. Damit werden die Anstrengungen für Abfallvermeidung, Recycling und eine saubere, abfallfreie Umwelt erweitert. Fußball, und da vor allem das Nationalteam, bieten hervorragende Möglichkeiten, um diese Umweltbotschaften zu transportieren und neue Zielgruppen zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Kooperation auch auf einen korrekten Umgang mit Altstoffen und Müll in den österreichischen Fußballstadien ab.

Dieses Engagement läuft vorerst bis Ende 2014.

Gemeinsam gegen Fehlwürfe und Fehlschüsse - Reintreffen ist doch gar nicht so schwer

"Mit dieser Kooperation können wir unsere manchmal trockenen Themen emotional aufladen. Deshalb setzen wir auf den Fußball und die Popularität des Nationalteams", erläutert ARA Vorstand Ing. Werner Knausz den Beweggrund für das Sponsoring. "Unserer Hauptbotschaft -trennt viel und trennt richtig - verleihen wir damit neuen Schwung. So wünsche ich uns im Sinne der Umwelt wenige Fehlwürfe in den Tonnen und dem Nationalteam wenige Fehlschüsse in der weiteren WM-Qualifikation."

ÖFB-Generaldirektor Alfred Ludwig freut sich über den Zuwachs in der Sponsoren-Familie des größten heimischen Sport-Fachverbandes:

"Dieses Unternehmen passt hervorragend zu unseren Partnern und ich bin überzeugt, dass wir die Themen von ARA und 'Reinwerfen statt Wegwerfen' positiv transportieren können."

Teamchef Marcel Koller zum neuen Sponsor: "Umweltthemen sind uns ein wichtiges Anliegen. Auch wir wollen ein sauberes Österreich und das Nationalteam hat hier sicher eine Vorbildwirkung. Jeder kann es mit ein wenig Aufwand schaffen, den Müll richtig zu entsorgen. Und für die Umwelt ist es ein bedeutender Beitrag. Das unterstützen wir gerne."

Dem schließt sich Teamkapitän Christian Fuchs an: "Der Mist gehört genauso in den Kübel, wie der Ball ins Tor. Und ganz ehrlich:

Reintreffen ist wirklich einfach - zumindest beim Kübel."

