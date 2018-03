EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / C-QUADRAT Tochter APM unterzeichnet Kooperationsabkommen mit Asset-Management-Einheit der Oversea-Chinese Banking Corporation

Utl.: - Lion Global Investors (LGI) ist die Fonds-Tochter der Oversea-Chinese C-QUADRAT Tochter APM plant LGI-Investmentfonds exklusiv in Kontinentaleuropa zu vertreiben

- LGI managt exklusiv für APM bereits den APM Asian Quality Bond Fund

Wien/Frankfurt (euro adhoc) - Die OCBC-Tochter Lion Global Investors (LGI) kooperiert mit der zur C-QUADRAT Gruppe gehörenden Wiener Absolute Portfolio Management GmbH (APM). Als Asset-Management-Einheit der Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), die im Jahr 2012 zum zweiten Mal hintereinander als "stärkste Bank der Welt" ausgezeichnet wurde, stellt LGI einen der angesehensten und größten rein asiatischen Fondsmanager dar. Das von LGI verwaltete Vermögen lag Ende 2012 bei rund 25,5 Milliarden US-Dollar.

Das Kooperationsabkommen zwischen LGI und APM erlaubt der C-QUADRAT Tochter, die in Europa zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds von LGI exklusiv in Kontinentaleuropa zu vertreiben (mit Ausnahme von Frankreich). LGI weist eine hohe Expertise bei Themen wie "Asian Dividends" und "Asian Credits" auf. Durch die Kooperation werden insbesondere diese attraktiven Assetklassen für institutionelle und private Anleger in Kontinentaleuropa stärker auf der Vertriebsseite sichtbar.

Der neue Kooperationsvertrag stellt eine Erweiterung der bisherigen Zusammenarbeit dar. Exklusiv für APM managt LGI bereits den APM Asian Quality Bond Fund. Dieser Fonds investiert in liquide Anleihen mit erstklassigen Bonitäten im asiatischen Raum. Darüber hinaus soll ein Aktienfonds Asien Quality Stocks, der sich auf qualitativ hochwertige asiatische Aktien konzentriert, aufgelegt werden.

Thomas Rieß, Gründungsmitglied und Vorstand der C-QUADRAT Investment AG, erläutert: "LGI ist nicht nur ein führender Asset Manager in Asien, sondern bietet auch eine hohe Expertise bei hoch attraktiven Investment-Themen wie Asian Credits und Asien Dividends. Wir freuen uns, dass unsere Tochter APM die Zusammenarbeit mit Lion Global Investors ausbauen konnte und exklusiv hervorragende Produktlösungen in Kontinentaleuropa vertreiben kann."

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolut- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Das Kundeninformationsdokument ("KID", "KIID") und der veröffentlichte Verkaufsprospekt (inklusive Fondsbestimmungen) für den APM Asian Quality Bond Fund in seiner aktuellen Fassung steht dem Interessenten auf Deutsch im Internet unter www.absolutepm.at kostenlos zur Verfügung.

