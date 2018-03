Heinzl: Klarstellung zu Hörl - StVO gilt auch für ÖVP-Nationalratsabgeordnete

Expertenkonferenz wird sich im Mai mit Problemstellung Werbetafeln an Fußballplätzen beschäftigen

Wien (OTS/SK) - Zur Aussendung des ÖVP-Nationalratsabgeordneten Franz Hörl stellt SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl wesentliche Punkte richtig: "Es gibt keine 'Entscheidung des Verkehrsministeriums, Werbetafeln an Fußballplätzen entlang von Straßen weiter zu verbannen', wie Hörl schreibt. Hier kommt die Straßenverkehrsordnung, wie sie vom Nationalrat beschlossen wurde, zur Anwendung." Heinzl geht davon aus, dass die StVO auch für ÖVP-Nationalratsabgeordnete gilt. ****

Die StVO (§ 84) sieht vor, dass "außerhalb von Ortsgebieten Werbungen und Ankündigungen an Straßen innerhalb einer Entfernung von 100 vom Fahrbahnrand verboten" sind. Werbetafeln außerhalb von Ortschaften brauchen deshalb eine eigene Bewilligung durch die zuständige Behörde. Das ist die Gemeinde, wenn es um Gemeindestraßen geht, bei Landes- und Bundesstraßen die Bezirksverwaltungsbehörde. Innerhalb von Ortschaften gibt es diese Einschränkung, die aus Gründen der Verkehrssicherheit beschlossen wurde, nicht.

Zugleich weist Heinzl darauf hin, dass schon vereinbart ist, die spezielle Problemstellung mit Fußballplätzen außerhalb von Ortschaften, die vom Abgeordneten Hörl aufgeworfen wurde, bei der nächsten Expertenkonferenz der beamteten Verkehrsreferenten Anfang Mai zu diskutieren. "Hörl weiß das, weil das Verkehrsministerium das dem Abgeordneten schon im Dezember in einem Schreiben angekündigt hat", so Heinzl. Die von Hörl angesprochene "Lösung" (nämlich einfach eine Ausnahme für Sportstätten in die StVO hineinzuhreiben) hätte hingegen den gravierenden Nachteil, dass sie klar verfassungswidrig wäre.

Heinzl betont abschließend: "Ich halte den Schikane-Vorwurf von Hörl gegen die Beamten für eine echte Entgleisung. Denn die Beamten im Ministerium und in den Ländern vollziehen die Gesetze, die unter anderem von Hörl im Nationalrat beschlossen werden." (Schluss) bj/rm

