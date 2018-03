"matinee" am Palmsonntag mit Peter Schneeberger: Osterlamm, Osterglocken und Osterfestspiele

Außerdem: "Kulturtipps"

Wien (OTS) - Am Palmsonntag, dem 24. März 2013, bietet die "matinee", ab 9.05 in ORF 2 zwei Dokumentationen, deren Themen nicht nur mit Ostern verbunden sind, sondern die auch Aufschluss darüber geben, wie tief die christliche Kultur selbst in jahrtausendealten Bräuchen verwurzelt ist, die schon lange vor ihr existierten. Kurz vor Ende der Fastenzeit erzählt der Film "Der Atem des Pan" von Gustav W. Trampitsch über die Sinnlichkeit der einfachen Speisen und - ehe die Kirchenglocken am Gründonnerstag verstummen - erkundet die Dokumentation "Glocken - Klang zwischen Himmel und Erde" von Helge Reindl (9.50 Uhr) die kulturgeschichtlichen Wurzeln der Klangkörper und ihre Bedeutung für Religion und Gesellschaft. Anschließend (10.35 Uhr) berichtet die von Peter Schneeberger moderierte "matinee" über die bevorstehenden Osterfestspiele in Salzburger, so u. a. über Proben zur Neuinszenierung von Richard Wagners "Parsifal". Die Premiere überträgt der ORF live-zeitversetzt am Samstag, dem 23. März, um 20.15 Uhr via 3sat. Eine ganz spezielle, von Christoph Wagner-Trenkwitz kommentierte Fassung des Bühnenweihfestspiels, das in die Welt der Gralsritter und des Gralsmythos entführt, ist am Ostermontag um 22.00 Uhr in ORF 2 zu sehen. Um ca. 10.40 Uhr beenden die wöchentlichen "Kulturtipps" mit einem Ausblick auf die wichtigsten Kulturevents die Sendung.

"Der Atem des Pan - Von der Sinnlichkeit der einfachen Speisen" (9.05 Uhr)

Von der Antike bis in die Gegenwart erstreckt sich ein unerschöpflicher Vorrat an Mythen und Abenteuern, an Gerichten und Gerüchten. Die Köche der Pharaonen zum Beispiel erfanden vor Jahrtausenden unter anderem das Baguette und entdeckten Knoblauch als antikes Dopingmittel. Die von ORF/3sat produzierte und von Gustav W. Trampitsch gestaltete Dokumentation erzählt von Lebensmitteln zwischen Opfergabe und Aphrodisiakum - wie z. B. über Götterspeisen von einst und heute. Ob handgemachte Hartweizen-Fusili aus Kampanien, Pa amb tomàquet, das berühmte katalanische Tomatenbrot oder griechisches Osterlamm: Das alles gilt bei Kennern geradezu als Ideal einer kulinarischen Paradiesvorstellung, als die Sinnlichkeit der einfachen Küche.

"Glocken - Klang zwischen Himmel und Erde" (9.50 Uhr)

Sie rufen zum Gebet und verkünden den Frieden. Sie wurden zu Kriegsgerät verschmolzen und danach Symbol des Wiederaufbaus. Sie sind der Inbegriff von Freudenklängen und vermelden das Sterben eines Menschen. Sie waren Folterinstrumente und sind Verkünder von Zeit und Vergänglichkeit. Und, sie sind das Symbol des christlichen Abendlandes: Glocken.

Die Dokumentation von Helge Reindl - eine Produktion von ORF/3sat -geht den kulturgeschichtlichen Wurzeln der Glocken und ihrer Bedeutung für Religion und Gesellschaft heute auf den Grund. Glocken sind mindestens 3.600 Jahre alt und verkörpern daher einen bedeutenden Anteil an der menschlichen Kulturgeschichte. Was macht ihren Mythos aus, warum werden sie als so archaisch empfunden? Es ist nicht der Wohlklang allein, der die Wahrnehmung des Glockenklangs bestimmt, wie die Professoren Bernhard Tschofen, Roland Girtler und August Schmidhofer im Film erläutern.

Die Osterfestspiele 2013 in Salzburg (10.35 Uhr)

Die Sensation der heurigen Osterfestspiele in Salzburg ist sicher nicht nur die Neuinszenierung von Richard Wagners Bühnenweihfestspiel "Parsifal", sondern auch die Tatsache, dass Dirigent Christian Thielemann seine erste Saison als Leiter dieses renommierten Festivals feiert, das einst von seinem künstlerischen Vorbild Herbert von Karajan gegründet wurde. Barbara Pichler-Hausegger berichtet.

