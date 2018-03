Nationalstiftung investiert für 2013 insgesamt 83,31 Millionen Euro in österreichische Forschung

Die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung hat für das Jahr 2013 zusätzlich 13 Millionen Euro an österreichische Forschungsinstitutionen vorgesehen.

Wien (OTS) - Zusätzlich zu den am 18. Dezember 2012 vergebenen Mitteln in Höhe von 70,31 Millionen Euro hat die Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung in ihrer heutigen Sitzung auf Grundlage einer Empfehlung des Forschungsrates weitere 13 Millionen Euro für die österreichische Forschung im Jahr 2013 vergeben.

875 Millionen Euro seit 2004

Seit dem Jahr 2004 hat die Nationalstiftung FTE bis jetzt ein Finanzierungsvolumen in Höhe von 875 Millionen Euro für Förderungsmaßnahmen der Forschung, Technologie und Entwicklung in Österreich bereitgestellt. Das ist ein beträchtliches Finanzierungsvolumen für die österreichische Forschungs- und Technologieförderung, von der auch eine entsprechende Hebelwirkung für Wachstum und Innovationen ausgeht.

Rückfragen & Kontakt:

Nationalstiftung für Forschung,

Technologie und Entwicklung

Dr. Franz Resetar

Tel.: +43 (1) 501 75 - 427

Mob.: +43 664 831 80 58

Mail: f.resetar @ stiftung-fte.at