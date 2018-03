Leichtfried/Kadenbach zu Bodenabfertigung: Liberalisierung muss verhindert werden

SPÖ-Europaabgeordnete wollen bis zur Plenarabstimmung Umdenken erzielen

Wien (OTS/SK) - Bei der heutigen Abstimmung im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments in Brüssel hat sich eine knappe Mehrheit für den Kommissionsvorschlag zur Liberalisierung der Bodenabfertigungsdienste bei Flughäfen ergeben. SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried, Mitglied im Verkehrsausschuss, warnt allerdings vor massiven Qualitätseinbußen, sollten diese Vorschläge tatsächlich umgesetzt werden: "Wohin eine aufgezwungene Konkurrenz von vier, fünf verschiedenen Abfertigungsdiensten auf Flughäfen führen kann, sehen wir schon jetzt an den teilweise chaotischen Zuständen am Londoner Flughafen Heathrow. Kompetenzen hier aufzusplitten ist der absolut falsche Weg." Leichtfried setzt nun noch auf die entscheidende Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments und hofft auf ein Umdenken, damit die Qualität, Sicherheit sowie die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Flughäfen nicht verschlechtert werden. ****

Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Gesundheitsausschuss, bedauert auch die Ablehnung ihres eingebrachten Änderungsantrages. "Verpflichtende Mindestanforderungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge, darunter etwa regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, konnten keine Mehrheit finden. Doch je stärker der Druck auf die Handlingsbetreiber ist, desto weniger Budget wird für Gesundheitsmaßnahmen übrig bleiben. Gerade in den Bereichen, in denen mit intensivem körperlichem Einsatz gearbeitet wird, sind Gesundheitsvorsorgemaßnahmen wichtig. Der Druck auf die Mitarbeiter ist schon durch die erste Liberalisierung immens gestiegen, vor allem Erkrankungen des Bewegungsapparats steigen", erläutert Kadenbach. (Schluss) bj

