Falter: schwere Vorwürfe gegen Justizministerium

Justizwachebeamtinnen klagen in internen Anzeigen über sexuelle Übergriffe durch FPÖ-Abgeordneten, Drogenschmuggel, Bestechung durch "Top-Anwalt".

Wien (OTS) - Die Wiener Wochenzeitung Falter veröffentlicht in ihrer morgen Mittwoch erscheinenden Ausgabe interne Akten aus dem Justizministerium. Es geht darin um sexuelle Übergriffe durch Politiker, Bestechungsvorwürfe gegenüber Top-Anwälten, Drogenschmuggel und sexuelle Ausbeutung von Gefangenen.

Die Akten betreffen zwei Vorfälle. Einer wurde offensichtlich vertuscht, der andere liegt seit sechs Monaten unerledigt bei der Staatsanwaltschaft herum.

Im ersten Fall geht es um den freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Christian Lausch, der als Justizwachebeamter bei der freiheitlichen Personalvertretung AUF tätig ist. Lausch wird von mehreren Kolleginnen schwerer sexueller Übergriffe bezichtigt. Er soll seine Kolleginnen mit den Worten "Hallo Puppi" immer wieder an den Hintern gefasst, Pornomails geschickt und ihnen Bilder seines Brustwarzenpiercings gezeigt haben. Immer wieder soll er sie auch gedrängt haben, mit ihnen in einen Swingerclub zu gehen ("Wär doch toll, oder?).

Zu einer Disziplinarverhandlung kam es nie, weil das Justizministerium die Sache verjähren ließ. Christian Lausch weist die Vorwürfe zurück: "Das sind böswillige Frauen, die was Karriere machen wollen". Die Mails seien "aus politischen Gründen gefälscht". Auch der Griff an den Hintern seiner Kollegin sei ein "Missverständnis" gewesen. Lausch sei mit seiner Kollegin nur am Gang "zusammengestoßen". Die inkriminierten Mails und Anzeigen liegen dem Falter vor.

Im zweiten Fall geht es um enorme Sicherheitslücken in der Justiz. Dem Falter liegt die Anzeige einer Justizwachebeamtin vom Oktober 2012 vor. Die Revierinspektorin verdächtigt ihre Kollegen der schwersten Verbrechen. Die Beamtin sagt aus, dass vier Beamte von einem (dem Falter namentlich bekannten) Top-Anwalt bestochen worden sein sollen, um Drogen und Handys in die Anstalt zu schmuggeln.

Der Anwalt habe in seiner Kanzlei Kuverts mit Bestechungsgeld bereit gehalten. Die Beamtin rief in der Kanzlei verdeckt "für einen Kollegen" an, um besagtes Kuvert abzuholen. Von einer Sekretärin seien ihr dann mehrere Namen auf den Kuverts vorgelesen worden. Die Beamtin: "Ich war darüber entsetzt und schockiert"

Die Justiz weiß von den Vorwürfen seit Oktober 2012. Doch seither wurden weder Telefonüberwachungen noch Observationen durchgeführt. Im Justizministerium räumt man mittlerweile Pannen ein.

