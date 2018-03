Zypern: BZÖ-Widmann: "Misstrauensantrag gegen Finanzministerin Fekter"

BZÖ kämpft gegen schwarzen Kommunismus an und fordert Schutz von Sparguthaben und Vermögen in der Verfassung

Wien (OTS) - "ÖVP-Finanzministerin Fekter hat der brutalen Enteignung der Menschen in Zypern zugestimmt. Insbesondere dem Mittelstand, wie Gewerbetreibende und Bauern sowie Menschen, die für sich, ihre Kinder und Enkelkinder etwas gespart haben, wird mittels EU-Beschluss einfach Geld weggenommen und Fekter unterstützt das auch noch. Das BZÖ wird gegen diesen schwarzen Kommunismus ankämpfen und im Parlament gegen Fekter einen Misstrauensantrag einbringen sowie eine Dringliche Anfrage an sie stellen", kündigte heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann im Rahmen einer Pressekonferenz an.

Widmann kritisierte, dass mit diesen Enteignung der Zyprioten das Ende der Einlagensicherung von 100.000 Euro in allen EU-Ländern eingeläutet werde. "Die Einlagensicherung greift nur, wenn eine Bank in Konkurs geht. Mit dem Beschluss der EU-Finanzminister wird aber durch den Zugriff auf die Bankguthaben der Menschen der Bankenkonkurs verhindert und damit ist die Einlagensicherung völlig wertlos. Die Bankkunden und Sparer in ganz Europa sind verständlicherweise völlig verunsichert, denn es ist zu befürchten, dass es sich bei Zypern nur um einen Probegalopp für andere Länder handelt", so der BZÖ-Bündnissprecher, der einen Bankensturm am Donnerstag in Zypern erwartet.

"Das BZÖ verlangt zur Sicherheit der österreichischen Bankkunden einen Schutz der Sparguthaben und des Vermögens in der Verfassung. Damit könnte man einen direkten Zugriff der Regierung auf das Geld der Menschen verhindern und die Diskussion über die sinnlose Einführung von Vermögenssteuern würde damit ebenfalls automatisch beendet werden", betonte Widmann.

Zu den Verhandlungen zum Spekulationsverbot bekräftigte Widmann einmal mehr die Forderung des BZÖ nach einer bundeseinheitlichen Regelung und kündigte für die morgige Nationalratssitzung eine Einwendungsdebatte des BZÖ an: "Man kann die Spekulationsgeschäfte in Oberösterreich nicht anders regeln als in Salzburg, das ist ein Schwachsinn, sondern das muss bundeseinheitlich geregelt werden. Wir werden daher das Thema morgen in einer Einwendungsdebatte zur Sprache bringen, um die Spekulationen an ganz prominenter Stelle in der Parlamentssitzung zu platzieren. Hier geht es nämlich um Steuer- und Wohnbaugeld und letztlich auch um das Geld der Bürger. Da kann man nicht zusehen, wie in einer Casinomentalität die Gelder der Landesregierungen verspielt werden".

Zum Wahlkampfgetöse von SPÖ und ÖVP bei der Zweckbindung der Wohnbauförderung merkte Widmann an, dass das BZÖ schon vor über einem Jahr einen diesbezüglichen Antrag im Parlament eingebracht hat, der aber von den Koalitionsparteien bis heute nicht behandelt wurde. "Wir werden daher dazu im Zuge der Parlamentssitzung einen Fristsetzungsantrag einbringen, um auch SPÖ und ÖVP die Gelegenheit zu geben, endlich Nägel mit Köpfen machen zu können, um hier für leistbare Wohnungen zu sorgen."

