Ehrung für Juristenkooperation Wien-Istanbul

Istanbul (OTS) - Am 15. März d.J. überreichte der österreichische Botschafter in der Türkei, Klaus Wölfer, dem angesehenen Istanbuler Zivilrechtler und Rechtsvergleicher, Prof. Ilhan Ulusan, das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse in den Räumlichkeiten des Österreichischen Generalkonsulats in Istanbul.

Professor Ulusan ist seit 30 Jahren ein Motor des Dialogs zwischen Juristen und Juristinnen aus Österreich und der Türkei und Mitinitiator der jährlichen österreichisch-türkischen Juristenwoche, die abwechselnd in Wien und Istanbul stattfindet und auf eine Initiative des Österreichischen Kulturinstituts zurückgeht. Die Laudatio hielt Univ. Professor Dr. Rudolf Welser, Emeritus für Zivilrecht der Universität Wien.

Unter den Ehrengästen des von Botschafter Wölfer in Zusammenwirken mit dem österreichischen Generalkonsul Paul Jenewein und der Kulturforums-Direktorin Doris Danler gegebenen Empfangs befanden sich u.a. Elisabeth Steiner, Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, sowie der ehemalige türkische Arbeitsminister Turhan Esener.

