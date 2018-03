VP-Juraczka ad Petitionsrecht: Rot-Grün lässt Maske der angeblichen Bürgernähe schnell fallen

Rot-Grüner Beschlussantrag soll Petitionsrecht komplett aushöhlen

Wien (OTS) - "Es hat nicht lang gedauert, bis die rot-grüne Stadtregierung ihr wahres Gesicht in Sachen Bürgerbeteiligung zeigt:

Gleich nach Umsetzung des Petitionsrechts soll dieses in der ersten Sitzung des zuständigen Ausschusses per Beschlussantrag komplett ausgehöhlt werden", zeigt sich ÖVP Wien-Obmann Stadtrat Manfred Juraczka verwundert und verärgert über das Vorhaben der Wiener Koalitionsparteien.

"SPÖ und Grüne wollen unter anderem festhalten, dass eine Petition, sofern sie eine Angelegenheit betrifft, die bereits Gegenstand eines rechtlichen bzw. behördlichen Verfahrens ist, lediglich an die entsprechende verfahrensführende Stelle weitergeleitet wird. Damit gäbe es de facto keine Petition mehr, die im Petitionsausschuss zu behandeln wäre", so der Stadtrat.

Die ÖVP werde dem Antrag daher "ganz sicher" ihre Zustimmung verweigern: "Wir haben lange genug gewartet, bis man sich in Wien zur Umsetzung eines Petitionsrechts durchgerungen hat. Daher werden wir sicher nicht zustimmen, wenn die Stadtregierung den betreffenden Ausschuss gleich zum Wald- und Wiesenausschuss degradiert und das kaum geborene Petitionsrecht damit gleich wieder brutal hinrichtet", so Juraczka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at