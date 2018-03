FP-Gudenus: Häupl zaubert in Nachfrist erneut mehr als 100.000 fragwürdige Stimmen aus dem Hut

Noch 2010 meinten die heutigen grünen Komplizen, ein so dubioses Ergebnis sei nicht anzuerkennen

Wien (OTS/fpd) - Hokuspokus! Aus ursprünglich 337.834 bei der Wiener Volksbefragung abgegebenen Stimmen machte die Häupl-SPÖ in der undemokratischen und deshalb im Bund und in anderen Bundesländern längst abgeschafften Nachfrist doch noch 443.781. Schon einmal war der Wiener SPÖ ein solcher "Zaubertrick" gelungen - bei der Volksbefragung im Jahr 2010. "Wir verweigern dem Ergebnis der Volksbefragung unsere Zustimmung, denn die Wiener Regelung zur Briefwahl ermöglicht die Stimmabgabe, obwohl das Wahlergebnis bereits öffentlich bekannt gegeben worden ist. So wird geradezu dazu eingeladen, taktisch nach zu wählen und Manipulationen sind Tür und Tor geöffnet. Es ist absurd, wenn mehrere Tage nach offiziellem Wahlschluss noch ein Drittel der Stimmen abgegeben werden, wie bei der Volksbefragung geschehen", erklärte daraufhin der grüne Gemeinderat Martin Margulies.

An der undemokratischen Regelung hat sich nichts geändert, wohl aber an der Beurteilung dieser durch die Grünen. "Die Grünen haben längst sämtliche einstigen Grundsätze auf dem Altar der Macht geopfert und sich mit Millionen für ihre Günstlinge und Mandatare, die sie in der Radagentur, deren Leistung nicht einmal der Koalitionspartner erkennen kann, und in schwindligen Beauftragten-Funktionen versorgen, kaufen lassen", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus.

Gudenus verweist zudem darauf, dass auch bei der Beteiligung massiv manipuliert wurde: "Wenn 43.800 Wienerinnen und Wiener nur zur Pflanz-Befragung hingehen, um ihren Protest auszudrücken, ihre Stimmzettel zerreißen oder schriftlich Kritik am Missbrauch der direkten Demokratie durch Rot-Grün artikulieren, und diese Stimmen deshalb auch gar nicht miteinbezogen werden, sind sie logischer Weise abzuziehen. Das tut diese Verlierer-Koalition freilich nicht, um neben anderen Tricks auch damit die Beteiligung künstlich in die Höhe zu treiben. In Wahrheit liegt sie bei nicht einmal 35 Prozent."

Faktum sei, dass trotz dubioser Vorgänge in der Nachfrist nicht einmal 400.000 Bürger und rote Funktionäre gültig abgestimmt hätten. Gudenus: "Im Vergleich zur Gemeinderatswahl 2010, bei der Rot-Grün noch 56,98 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte, ist die Beteiligung - trotz der immensen Kosten von sieben Millionen Euro -ein Bauchfleck. Das zeigt erneut, dass die SPÖ ein massives Mobilisierungsproblem hat. Wer permanent Politik gegen die Bürger macht, der braucht nicht erwarten, dass die Bürger für ihn laufen!" (Schluss)

