WKÖ begrüßt Diskussion um Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung

Zweckgebundene Förderung hilft neuerliche Strafzahlungen wegen Verfehlung klima- und energiepolitischer Ziele zu vermeiden

Wien (OTS/PWK165) - Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt die Diskussion um die Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung. Einerseits geht es darum, dass Wohnen durch bedarfsgerechten Wohnungsneubau leistbar bleiben muss. Andererseits muss Österreich in den Jahren 2013 bis 2020 energie- und klimapolitische Ziele erfüllen, die auch den Gebäudebereich stark betreffen. "Anstatt wieder auf Klima-Strafzahlungen zuzusteuern, sollte Österreich Lehren aus seinem Umgang mit dem Kyoto-Ziel ziehen. Es darf sich der Fehler nicht wiederholen, zuerst zu wenig Geld in die Sanierung von Gebäuden mit hohem Energieverbrauch zu investieren und am Ende des Tages rund 750 Millionen Euro für den Zukauf von Zertifikaten ausgeben zu müssen. Dieses Geld wäre sinnvoller in den österreichischen Gebäudebestand investiert worden", betont Stephan Schwarzer, Leiter der umweltpolitischen Abteilung in der WKÖ.

Die Sanierung von Gebäuden ist zwar eine der Prioritäten der Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung, doch konnte das gesteckte Ziel einer Sanierungsquote von 3 Prozent nicht einmal ansatzweise erreicht werden. Leider stagniert die Sanierungsquote in der Realität seit rund einem Jahrzehnt bei rund 1 Prozent. Der wichtigste Hebel, um die Sanierungsquote zu steigern, ist die Zweckbindung der Wohnbauförderungsmittel für Zwecke des Neubaus und der Gebäudesanierung. Es gehe nicht an, dass die Erträge aus dieser Abgabe, die Arbeitgebern und Arbeitnehmern unter dem Titel "Wohnbauförderung" abverlangt wird, für ganz anderen Zwecke verwendet wird, die mit dem Wohnbau gar nichts zu tun haben, so Schwarzer.

"Kaum eine Maßnahme hat so positive Effekte auf Beschäftigung und Umwelt wie die Modernisierung der schlecht isolierten Gebäudejahrgänge von 1945 bis 1980", erläutert Schwarzer. Studien des WIFO belegen nicht nur, dass hier ein Beschäftigungspotenzial nahe 30.000 Arbeitsplätze zu erschließen ist, was dem Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort Österreich sehr wertvolle Impulse verleihen würde. Außerdem finanziert sich die öffentliche Ausgabe von selbst, weil zusätzliche Steuererträge und ersparte Arbeitslosengelder den Mitteleinsatz aus dem Budget kompensieren.

Schwarzer: "Investitionen in den Neubau und in die thermische Sanierung sind in vielfacher Hinsicht sinnvoll: Sie heben die Lebens-und Wohnqualität, reduzieren CO2-Emmissionen, erhöhen die Energieeffizienz und sichern überdies Beschäftigung in Österreich." (PM)

