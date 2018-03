ORF III mit Papst Franziskus, Alternativen zu Antibiotika und Ben Kingsley im "kult.film: Gandhi"

Am 20. März im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Im ORF-III-Hauptabend am Mittwoch, dem 20. März 2013, setzt sich die "kreuz und quer"-Kurzdokumentation "Franziskus - Ein Papst aus Argentinien" mit dem neuen Papst auseinander, der sich als Kardinal der Armen in seiner Heimat einen Namen gemacht hat. Wer ist der neue Papst mit dem Namen Franziskus und in welche Richtung wird er die römisch-katholische Kirche führen? Anschließend beleuchtet um 20.30 Uhr die Dokumentation "Franz von Assisi - Programm für die Weltkirche?" jenen Heiligen, der sich als Kirchenkritiker und Reformer dem Ideal der Armut verschrieben hat, und dessen Lebens- und Gedankenwelt der neue Papst mit der Wahl seines Namens in sein neues Amt hineinträgt. "Weit weg von Rom" begleitet um 21.05 Uhr Max Tödtling, einen kritischen und vielbeschäftigten Pfarrer der römisch-katholischen Kirche in Österreich, bei seiner Arbeit mit den Menschen: Was passiert an der Kirchenbasis? Welche Vorstellungen von einer Kirche der Zukunft haben Priester, Laien und Gläubige? Und was muss der neue Papst ändern, damit die Kirche zukunftsfähig bleibt?

"Treffpunkt Medizin" stellt sich um 21.45 Uhr die Frage "Viren gegen Bakterien - Der Ausweg aus der globalen Antibiotikakrise?" Ausgehend von der globalen Krise der Antibiotika, deren jahrzehntelange extensive Verwendung zu einer erhöhten Antibiotikaresistenz beim Menschen geführt hat, untersucht "Treffpunkt Medizin" eine alternative Behandlungsmöglichkeit eines Wissenschafterteams aus Georgien. Die Phagentherapie setzt auf Viren, die bestimmte Bakterien zerstören. Lange war sie in Europa vergessen, weil Antibiotika als Standardbehandlung galten. In der ehemaligen Sowjetunion, isoliert von den Fortschritten in der Antibiotikaforschung, arbeiteten Wissenschafter an neuen Entwicklungen in der Phagentherapie. Die Reportage behandelt das Thema der weltweiten Antibiotikakrise und untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Phagentherapie.

Um 22.40 Uhr zeigt ORF III Richard Attenboroughs monumentale Filmbiografie "Gandhi", die mit acht Oscars gekrönte, authentische Verfilmung über Leben und Wirken des großen indischen Politikers, der 1947 mit gewaltfreiem Widerstand das Ende der britischen Kolonialherrschaft in Indien herbeiführte. In der Rolle des Mahatma vermittelt Oscar-Preisträger Ben Kingsley Gandhis humanistische Ideale von Gewaltlosigkeit und dem friedlichen Miteinander der Menschen in beeindruckender Weise.

