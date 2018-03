ORF-Programm zu 75 Jahre "Anschluss" sahen insgesamt 2,23 Millionen

Jeweils mehr als zehn Stunden Programm in ORF 2, ORF III und Ö1

Wien (OTS) - Am 12. März 2013 jährte sich zum 75. Mal der Einmarsch deutscher Truppen in Österreich, der sogenannte "Anschluss". Der ORF erinnerte mit einem umfangreichen Programmangebot in TV, Radio und Internet an dieses Ereignis des Jahres 1938, mit dem die Erste Republik ihr Ende fand. U. a. mit dem live übertragenen Gedenkakt unter dem Titel "Der Untergang Österreichs" und der weltweit beachteten ORF-Dokumentation "Die Schatten der Vergangenheit - Die Wiener Philharmoniker im Nationalsozialismus", in der Robert Neumüller die jüngsten Historiker-Erkenntnisse der Rolle des Renommee-Orchesters im Nationalsozialismus zusammenfasste. Diesen Film sahen im Schnitt 197.000 Zuseherinnen und Zuseher (Marktanteil 16 Prozent). 285.000 (21 Prozent) sahen die "Menschen & Mächte"-Dokumentation "Trotz Verbot nicht tot", die ein verstörendes Bild des Status quo der österreichischen Neonazi-Szene präsentierte. Sehr gut genutzt waren darüber hinaus die weiteren Programmpunkte von "Report" über "Universum History" (weitere Doku am 22. März) bis zu den zahlreichen Beiträgen in ORF III Kultur und Information. In beiden Sendern waren insgesamt mehr als 23 Stunden Programm zum Jahrestag zu sehen. Insgesamt sahen 2,23 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das ist knapp ein Drittel (31 Prozent) der heimischen TV-Bevölkerung 12+, zumindest kurz eine der angebotenen Sendungen. Erfreulich groß auch das Interesse des jungen Publikums:

In den Zielgruppen 12-49 und 12-29 wurden bei einzelnen Produktionen Marktanteile von mehr als 20 Prozent erreicht. Zudem präsentierte u. a. Radio Ö1 mehr als 10,5 Stunden Programm.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz:

"Das große Publikumsinteresse hat bewiesen, dass der ORF das Leitmedium des Erinnerns, des Gedenkens, der Aufarbeitung und der Vermittlung von zeitgeschichtlichem Wissen ist. In den vergangenen Wochen wurden sowohl Dokumentationen wie beispielsweise das neu bearbeitete 'Österreich I' von Hugo Portisch und Sepp Riff dem Publikum präsentiert als auch ein gänzlich neues Kapitel der Zeitgeschichte mit der Dokumentation über die Wiener Philharmoniker im Nationalsozialismus. Ich bin stolz darauf, dass der ORF mit diesem Schwerpunkt zur zeitgeschichtlichen Aufarbeitung auf so großes Interesse beim österreichischen Publikum gestoßen ist."

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at