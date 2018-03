Bilanz Vöslauer Mineralwasser AG 2012: Marktführerschaft souverän verteidigt - Mehr als 5 Prozent Wachstum

Bad Vöslau (OTS) - Vöslauer dominiert weiterhin den österreichischen Mineralwassermarkt. Die Bilanz für das Jahr 2012 weist bei einem Umsatz von 94,6 Millionen Euro eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 5,4 Prozent aus. Mit einem Marktanteil von 41 Prozent im Lebensmittelhandel (Quelle AC-Nielsen) konnte das Unternehmen seine führende Stellung in Österreich souverän verteidigen.

Starke Marke

"Es ist uns gelungen, die Position als Nummer 1 am österreichischen Markt trotz verstärktem Angebot von Handelsmarken und Preiseinstiegslagen in den Supermärkten zu halten", betonte der Vorstandsvorsitzende der Vöslauer Mineralwasser AG, Dr. Alfred Hudler. Hudler führt dies nicht zuletzt auf eine intensive Markenpflege zurück. So weist Vöslauer Mineralwasser laut einer aktuellen Gallup-Umfrage eine Bekanntheit von 98 Prozent in der österreichischen Bevölkerung auf. Besonders bei Werten wie Vertrauenswürdigkeit, erstklassige Qualität, Modernität und Erfrischung hat Vöslauer Spitzenwerte.

Laut Brand Equity Index (Nielsen-Studie im Auftrag des Handelsmagazins CASH) gehört die Marke Vöslauer zu den Top-10 in der gesamten Österreichischen Lebensmittel-Industrie und ist die stärkste Marke aller Getränkehersteller. Im Bereich Mineralwasser liegt Vöslauer mit einem Wert von 3,6 weit vor dem nächsten Mitbewerber (2,6) an der Spitze.

Die Säulen des Erfolgs: Themenführerschaft bei Innovation und Nachhaltigkeit

Als wesentliche Säulen des Erfolges nannte der Vöslauer Vorstandsvorsitzende die seit vielen Jahren unter Beweis gestellte Themenführerschaft, wenn es um Innovationen und Nachhaltigkeit geht. "Damit unterscheiden wir uns wesentlich von den Handelsmarken", ist Hudler überzeugt.

- Als ersten und wichtigsten Meilenstein in diesem Sinne nannte Alfred Hudler die Einführung der 1,5 Liter PET-Leichtflasche im Jahr 1996. Vöslauer hatte seinerzeit damit für eine absolute Neuheit auf dem österreichischen Mineralwassermarkt gesorgt, dem nahezu alle Mitbewerber gefolgt sind.

- 1998, vor 15 Jahren, brachte Vöslauer als erster Anbieter in Österreich, Mineralwasser ohne Kohlensäure auf den österreichischen Markt. Innerhalb eines Jahres wurden davon 145.000 Hektoliter verkauft. Bis zum Jahr 2012 stieg der Verbrauch kontinuierlich auf 0,92 Millionen Hektoliter an, das sind 13,8 Prozent des gesamten Mineralwasserverbrauchs in Österreich. Bei Vöslauer beträgt 2012 der Anteil an Mineralwasser ohne Kohlensäure bereits 31,3 Prozent.

- 1999 brachte Vöslauer erstmals die Vöslauer Sport-Flasche 0,75 Liter auf den Markt. Der Marktanteil in diesem Segment betrug 2012 80,4 Prozent. (Quelle AC-Nielsen)

- 2000 kreierte Vöslauer mit den Balance Produkten als erster Anbieter von Near Water Getränken in Österreich ein neues Marktsegment, das heute ein Volumen von 790.000 Hektoliter aufweist (AC-Nielsen). Vöslauer bringt seither jedes Jahr mindestens zwei neue Sorten auf den Markt. Mit Balance Bitter ist im vergangenen Jahr ein "Spin-Off" des bestehenden Marktsegmentes gelungen. Der Umsatz von Vöslauer Balance blieb mit knapp 19 Millionen Euro im Vorjahr stabil (-0,3 Prozent). Die jüngste Kreation von Vöslauer Balance (Kiwi-Feige) gibt es seit Februar 2013 im Handel und ist bisher sehr positiv angenommen worden.

- Das 10-Jahr-Jubiläum feiert 2013 die 9x1 Liter PET-Pfand-Kiste. Sie zeichnet sich durch eine optimierte Form (abgerundete Kanten, runde Griffe, Maße) aus. Besonders für Frauen ist das Handling dieser Kisten leichter. Mit 14,5 Kilogramm ist sie um 25 Prozent leichter als herkömmliche Mehrweg-Kisten (12x1 Liter). Das ist ein sehr wesentliches Kriterium im Lebensmittel-Einzelhandel. Diese Kiste ist seit Markteinführung klare Nr.1 und die beliebteste Kiste Österreichs! (AC-Nielsen)

- 2012 gab es erstmals den 4x1 Liter-Pack in einer neuen beliebten Flaschenform. Er ist mit 4 Kilogramm Gesamtgewicht besonders leicht und bequem zu tragen. Das neue Angebot wurde von den Konsumentinnen und Konsumenten auf Anhieb gut angenommen.

Nachhaltigkeit bei Vöslauer

Die Verringerung des CO2-Ausstosses um 10 Prozent, die Steigerung des PET Recyclinganteils von 50 auf 66 Prozent bei allen Vöslauer Flaschen und die Reduktion von Verpackungsmaterial und -gewicht um 20 Prozent pro Artikel, das sind die Nachhaltigkeitsziele bis 2015 von Vöslauer. Das Unternehmen ist Mitglied beim klima:aktiv pakt 2020 des Lebensministeriums und wurde im vergangenen Jahr mit dem TRIGOS ausgezeichnet.

Vöslauer ist an der PET2PET Recycling GmbH beteiligt, die bereits insgesamt drei Milliarden PET-Flaschen gesammelt und wiederverwertet hat. Nach einer Gallup-Umfrage werden bereits 86 Prozent aller PET-Einwegflaschen von den Konsumentinnen und Konsumenten in der dafür vorgesehenen gelben Tonne oder gelben Sack entsorgt und damit dem Recycling zugeführt. Das ermöglicht eine hohe Recycling-Quote bei der Produktion neuer PET-Flaschen. Die Flaschen für Vöslauer Balance zum Beispiel bestehen bereits zu 100 Prozent aus Recyclat. 2012 hat dazu Vöslauer mit einer österreichweiten Bewusstseinsbildungs-Kampagne zum Thema Sammeln von PET-Flaschen und Recycling über alle Kanäle sowie auf Vöslauer Mineralwasser Produkten einen wichtigen Beitrag geleistet. Das Motto der Kampagne:

"Wer Vöslauer trinkt recycelt auch. Wir sagen immer und immer wieder DANKE!"

Seit dem Jahr 2011 bringt Vöslauer jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht heraus, der nach den Leistungsindikationen der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt wird. Der Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2012 ist ab Anfang Mai 2013 auf der Homepage von Vöslauer (www.voeslauer.com) verfügbar.

Standort und Mitarbeiter

Ein glaubwürdiges Bekenntnis zu Qualität und Nachhaltigkeit kann sich nicht nur auf die Art und Weise der Herstellung von Produkten beschränken. "Auch das langfristige Bekenntnis zu einem Standort oder auch der respektvolle Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Lieferanten, Geschäftspartnern ist für mich ein wesentliches Kriterium einer ehrlichen Qualitätsstrategie", erklärte Alfred Hudler. Vöslauer beschäftigt 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit beträgt neun Jahre.

Ausblick 2013

Vöslauer wird seinen Erfolgskurs mit Innovation und Nachhaltigkeit auch im kommenden Jahr fortsetzen. So hat das Unternehmen im vergangenen Jahr 7,1 Millionen Euro in den Standort investiert und wird dieses Investitionsprogramm auch 2013 fortsetzen.

Bereits im Februar wurde eine neue Sorte Vöslauer Balance auf den Markt gebracht. Kiwi-Feige wurde vom Handel bereits erfolgreich gelistet. Im April folgt mit Vöslauer Bio Kirsche eine weitere neue und limitierte Geschmacksrichtung der Vöslauer Biolimonade. Die beliebte 4x1 Liter gibt es ab März auch in mild.

Vöslauer Natürliches Mineralwasser

Vöslauer ist die Nummer 1 am österreichischen Mineralwassermarkt. Die Lieblingsmarke der Österreicherinnen und Österreicher ist stolz auf den einzigartigen Ursprung in Bad Vöslau: Vöslauer Mineralwasser, seit 15.000 Jahren von allen Umwelteinflüssen geschützt, entspringt in 660 Metern Tiefe, enthält wertvolle Spurenelemente und ist ausgewogen mineralisiert. Zusätzlich zu Vöslauer Natürliches Mineralwasser prickelnd, mild und ohne sorgen Vöslauer Balance sowie Vöslauer Bio für leichte Erfrischung. Vöslauer ist eine 100 Prozent Tochter der Ottakringer AG. www.voeslauer.com

