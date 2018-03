FP-Nepp startet Petition für UNESCO-Welterbestatus von Grinzing

Zerstörung muss gestoppt werden

Wien (OTS) - So wie das Areal des Otto-Wagner-Spitals muss auch Grinzing dringend vor der Zerstörung geschützt werden, fordert FPÖ-Gemeinderat Dominik Nepp und kündigt eine entsprechende Petition für die Erhebung zum UNESCO-Welterbe an. Als Mitglied im neuen Petitionsausschuss wird Nepp auch dieses Instrument nutzen, um die von SPÖ und Grünen völlig tatenlos bzw. sogar mit einem Augenzwinkern tolerierte langsame Vernichtung des historischen Ortskerns und der einzigartigen Weingartenlandschaft zu stoppen. Leider hat Rot-Grün bislang alle FPÖ-Initiativen in Richtung UNESCO-Welterbestatus abgewürgt in war nicht bereit, auch nur einen Cent für die notwendigen Studien aufzubringen. Die FPÖ hat sich dagegen finanziell beteiligt, was jedoch sicher nicht die letzte Aktivität für die Rettung von Grinzing sein wird, betont Nepp abschließend. (Schluss)otni

