Wahl zum Wiener Patientenombudsmann/-frau stößt auf großes Interesse

Bereits viele Bewerbungen und Anfragen - Ärztekammer betont Unabhängigkeit der neuen Anlaufstelle für Patienten

Wien (OTS) - Ende Februar dieses Jahres hat die Wiener Ärztekammer erstmals die Stelle eines Patientenombudsmanns/-frau öffentlich ausgeschrieben. Die neue Anlaufstelle stößt bereits auf großes Interesse: Bislang sind 23 Bewerbungen eingegangen. Bis Ende der Bewerbungsfrist am 21. März 2013 werden weitere erwartet. ****

"Wir freuen uns über das große Interesse an dieser Position", betont der Präsident der Ärztekammer für Wien, Thomas Szekeres. Die Bestellung der Funktion des Patientenombudsmanns/-frau sei ein wertvoller Beitrag im Interesse der Patienten. Szekeres: "In Zukunft können sich alle Patienten in Wien an diese neue Anlaufstelle wenden."

In erster Linie soll die Ombudsstelle im niedergelassenen Bereich bei Problemen zwischen Ärztinnen und Ärzten sowie Patienten vermitteln. Nach Ende der Bewerbungsfrist wird eine Jury, bestehend aus Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und öffentlichem Leben, zusammentreten und eine Vorauswahl von zwei bis fünf Kandidaten treffen. Im Frühsommer wird dann die eigentliche Wahl durch alle sozialversicherten Personen Österreichs stattfinden. "Es ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, mit einer direkten Wahl durch die Patienten die Unabhängigkeit der neuen Anlaufstelle zu gewährleisten", so Szekeres. (ssch)

