Papst: Macht muss Dienst an Armen und Schutzlosen sein

Franziskus in Predigt zum Amtsantritt: Wer immer Macht hat in Kirche, Politik oder Wirtschaft muss wissen, dass "die wahre Macht das Dienen" ist

Vatikanstadt, 19.03.13 (KAP) Papst Franziskus hat zu Solidarität mit Armen, Schwachen und Ausgestoßenen aufgerufen. Wer immer Macht habe in Kirche, Politik oder Wirtschaft müsse wissen, dass "die wahre Macht das Dienen" ist - im besonderen für die Armen, die Schwachen und die Schutzlosen. Die Menschen zu hüten bedeute, sich besonders "um die Kinder, die alten Menschen und um jene zu kümmern, die schwächer sind und oft in unserem Herzen an den Rand gedrängt werden", sagte Franziskus in der Messe zu seinem Amtsantritt auf dem Petersplatz. Er verstehe deshalb sein neues Amt als Dienst an diesen Menschen.

Im Blick auf Franz von Assisi erwähnte der Papst, dass die Ärmsten, die Schwächsten, die Geringsten und diejenigen, die Matthäus im Letzten Gericht über die Liebe beschreibe - "die Hungernden, die Durstigen, die Fremden, die Nackten, die Kranken, die Gefangenen" -im Zentrum der Sorge der Kirche stehen sollen. Hierbei sprach Franziskus mit besonderem Nachdruck. Abweichend vom Redemanuskript fügte der Papst in seine Predigt auf Italienisch die "stranieri", also die Fremden bzw. Ausländer, ein.

Ebenfalls im Blick auf Franz von Assisi sagte der Papst, "lasst uns Hüter der Schöpfung, des in der Natur hingelegten Planes Gottes sein, Hüter des anderen, der Umwelt". An "alle Verantwortungsträger" in Politik und Wirtschaft sowie "alle Männer und Frauen guten Willens" appellierte er, sie dürften nicht zulassen, dass "Zeichen der Zerstörung und des Todes den Weg dieser unserer Welt" begleiteten.

Die Schöpfung zu bewahren und "jeden Mann und jede Frau zu behüten", bedeute "den Horizont der Hoffnung zu öffnen" und "all die Wolken aufzureißen für einen Lichtstrahl", so der Papst. Diese Aufgabe hätten nicht nur Christen, sondern alle Menschen, hob er hervor. Sie müssten vor jedem Geschöpf Gottes Achtung haben.

