"Büro Brutal. Eine Komödie." von I Stangl und Hannes Vogler - morgen Premiere in der AK Linz

Premiere

Linz (OTS) - Morgen um 20 Uhr findet in der AK Linz die Premiere der Komödie "Büro Brutal" von I Stangl und Hannes Vogler statt. Anschließend geht sie bis 13. April in Oberösterreich auf Tournee. Produziert wurde das Theaterstück von der Arbeiterkammer Oberösterreich gemeinsam mit dem Theater Forum Schwechat. AK-Mitglieder erhalten mit der Leistungskarte bei allen Aufführungen ermäßigten Eintritt.

Das Stück:

Im sogenannten "Karrierecenter" eines großen Unternehmens werden Leute, die man angeblich nicht mehr braucht, aber auch nicht so einfach kündigen kann, "geparkt". Es herrschen Trübsinn, Mobbing und Alkoholismus. Ex-Abteilungsleiter Mag. Bernhard Krutich hat in diesem System mitgespielt, bis er selbst hier gelandet ist. Er und seine Ex-Sekretärin Katharina Margreiter verbringen die Zeit mit absurden Aufträgen, Psycho-Spielen und Vorwürfen an die Firmenleitung. Katharina und ihre Freundin Manuela Sagmeister, die Sekretärin des Personalchefs Dr. Bucher, planen, sich zur Wehr zu setzen. Das Aktienrecht und viele Kleinaktionäre/-innen sollen ihnen dabei helfen. Es entwickeln sich turbulente Situationen, in die auch der Personalchef verwickelt wird. Niemand weiß mehr, woran sie/er ist. Das Ende spielt in der Zukunft. Der Aufstand ist gelungen.

"Heute gibt es diejenigen, die mit zu viel an Arbeit überfordert sind, und diejenigen, die nicht mehr arbeiten dürfen und chronisch unterfordert sind. Beides macht krank: Burn-out oder Bore-out", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer über die ernsten Hintergründe des Stücks.

Als Regisseur konnte der renommierte Kabarettist und Schauspieler I Stangl gewonnen werden. Er hat auch gemeinsam mit dem Satiriker Hannes Vogler das Stück geschrieben. Es spielen die Schauspielerinnen Alexandra Maria Timmel, Gottfried Neuner, Monika Pallua und Clemens Matzka.

Unter

http://www.arbeiterkammer.com/online/komoedie-buero-brutal-72059.html

finden Sie die gesamten Tourneedaten.

Für AK-Mitglieder kosten die Karten im Vorverkauf 13 Euro (Nicht-Mitglieder 16 Euro) bzw. an der Abendkasse 16 Euro (Nicht-Mitglieder 19 Euro). Schüler/-innen und Studenten/-innen zahlen nur 10 Euro.

Druckfähige Fotos zum Stück zur freien Verwendung in Ihrem Medium finden Sie unter http://www.reinhardwinkler.at/ak_buero_presse/

