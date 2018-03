Schnauze voll mit Teer!

Neue Kampagne des Wiener Tierschutzvereins startet mit prominenter Unterstützung.

Wien (OTS) - In einer der lebbarsten Städte der Welt arbeiten Menschen und leben Tiere auf den giftigen Überresten einer Raffinerie.

Von chemischer Brühe überfüllten Kollektorgänge, kontaminierter Boden, feuchte Wände, manchmal sogar schwarzer Schimmel - all das ist der traurige Alltag von bis zu 1500 Tieren und 100 MitarbeiterInnen in Vösendorf. In der Sommerhitze quillt flüssiger Teer aus dem Boden und bildet harte, schwarze Inseln zwischen den Zwingern. Die Türe in der Ordination sind bereits so stark deformiert, dass man diese kaum mehr schließen kann und manche Risse an den Wänden sind schon fingerbreit.

Der Teerboden ist eine tickende Zeitbombe. Man kann es nicht voraussehen, wann ein Zwinger einstürzt oder der nächste Schimmelbefall kommt. Diese Situation ist sowohl für die Schützlinge als auch für die MitarbeiterInnen des Tierschutzhauses untragbar. Der Verein muss ein neues Gelände finden und umziehen, solange es nicht zu spät ist. Ein Grundstück und das Errichten des neuen Tierheimes ist aber ein äußerst kostspieliges Unterfangen. Die dafür notwendige Summe muss aus Spenden so gesammelt werden, dass dabei den Tieren weiterhin die beste Betreuung geboten wird. Auf der Versorgung der Schützlinge darf nicht gespart werden!

Prominente unterstützen die Kampagne und helfen dem WTV der Teerfalle zu entkommen! Unter den bekannten Gesichter finden Sie zum Beispiel: Jazz Gitti, Elke Lichtenecker, Frank Hoffmann, Else Ludwig, Andreas Seidl, Kathrin Hanzl, Leon Taudin und Mario Bartka.

Rückfragen & Kontakt:

Mobil: 0699/ 166 040 67

Monika Pfeffer

Leiterin der Kampagne