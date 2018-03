ORF SPORT + mit der ersten Ausgabe des Judo-Bundesliga-Magazins und dem Fußball-Klassiker Österreich - Deutschland 1978

Am 20. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 20. März 2013, in ORF SPORT + sind die erste Ausgabe des neuen Judo-Bundesliga-Magazins um 22.00 Uhr, das Fußballmatch Österreich gegen Deutschland bei der WM 1978 um 20.15 Uhr, ein "Golfmagazin" um 22.15 Uhr und ein "Sport-Bild" mit Handball, Eishockey, Pferdesport, Basketball und Leichtathletik um 22.45 Uhr.

Im Mittelpunkt der ersten Folge des neuen Judo-Magazins in ORF SPORT + steht die Begegnung zwischen dem Bundesliga-Ersten von 2012, der Judo Union Raiffeisen Flachgau, und dem Drittplatzierten der vergangenen Saison, UJZ Mühlviertel 1, die die Mühlviertler in Gramastetten ganz klar mit 10:4 für sich entscheiden konnten. Neben den besten Szenen aus den Kämpfen bietet das Judo-Magazin auch Interviews und alle Informationen zu den Neuheiten 2013.

Das Fußballmatch zwischen Österreich und Deutschland bei der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien ist wohl jene Begegnung, die aus der österreichischen Fußballgeschichte am häufigsten in Erinnerung gerufen wird. Cordoba 1978 - mit dem legendären Tor von Hans Krankl zum 3:2-Sieg, das das Aus der deutschen Nationalmannschaft und damit des amtierenden Weltmeisters bei der Weltmeisterschaft besiegelte. Programmgemäß ging Deutschland in der 19. Minute durch Karl-Heinz Rummenigge in Führung. Ein Eigentor durch Berti Vogts in der 59. Minute brachte den Ausgleich, ehe Hans Krankl in der 66. Minute Österreich in Führung brachte. Bereits zwei Minuten später gelang Deutschland durch Bernd Hölzenbein wieder der Ausgleich. Ein Resultat, das den zweiten Platz in der Gruppe gesichert hätte. Doch Hans Krankl schlug noch einmal zu und fixierte in der 88. Minute mit dem 3:2 den rot-weiß-roten Sieg.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Claude Grenier analysiert im Studio den Schwung von Snowboarder Stefan Gimpl

Tipps & Tricks mit Claude Grenier (Gestreckter linker Arm)

Tipps & Tricks mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club (Rhythmus)

Golf-Fitness mit Helmut Klampfer (Bauch, Rücken, Bein)

