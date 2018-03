Die letzten Saabs werden versteigert

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Auf dem KVD-Markt http://www.kvd.sewerden jetzt die letzten einzigartigen Saabs versteigert. Zu den angebotenen Objekten gehören Fahrzeuge, die in stark limitierter Auflage produziert wurden, und eine Reihe von Modellen, mit deren Produktion die Saab Automobile AB begonnen hatte, die jedoch nie auf den Markt gebracht wurden. Die Auktion, in der 78 Saabs angeboten werden, beginnt am 19. März und läuft bis zum 3. April.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130319/601575 )

Unter den angebotenen Fahrzeugen befinden sich auch 31 Saabs des Modells SUV 9-4X, von dem nur 700 gefertigt wurden. Zudem werden im Rahmen der Auktion sieben der etwa 30 produzierten 9-5 NEW Sportkombi versteigert, sowie 37 der 54 gefertigten 9-5 New Sedan aus dem Modelljahr 2012.

"Wir haben Ende letzten Jahres eine ähnliche Auktion veranstaltet und erkannt, wie viele Fans SAAB auch heute noch weltweit hat. Das Interesse war enorm, sowohl in Schweden als auch international. Jetzt, da die letzten Autos verkauft werden, erwarten wir von den Saab-Fans eine ähnlich grosse Begeisterung", so Per Blomberg, Business Area Manager bei KVD.

Unter den zum Verkauf stehenden Autos sind die letzten industriell hergestellten Saab 9-3X von Saab Automobile AB und einer von nur drei existierenden Saab 9-3 SportSedan in der Farbe Skyblue. Darüber hinaus wird auch ein Saab 9-5 NEW SportSedan TiD6 (Alpha)2.9 superdiesel angeboten.

Die Autos werden am Freitag, dem 22. März, in Wallhamn, einige Kilometer nördlich von Göteborg, ausgestellt. Aus Sicherheitsgründen sind für die Besichtigung Termine erforderlich. Um einen Termin zu vereinbaren, senden Sie bitte bis Donnerstag, 21. März, 12:00 Uhr, eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihren Kontaktdaten und Angaben dazu, für welches Auto Sie sich interessieren, an saabauction @ kvd.se.

Die Versteigerung wurde von Saabs Insolvenzverwaltern in Auftrag gegeben. Die Autos werden einzeln verkauft. Gebote können auf den Websites von KVD Kvarndammen unter http://www.kvd.se und http://www.kvdauctions.com abgegeben werden. Fotos und detaillierte Informationen zu den Fahrzeugen sind ebenfalls auf diesen Websites zu finden. Einige der Autos sind nicht strassentauglich, während andere fertiggestellt oder zugelassen werden müssen. Die Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen können in der jeweiligen Beschreibung auf der Website eingesehen werden.

Weitere Informationen zur Versteigerung: http://www.kvd.se oder http://www.kvdauctions.com Weitere Informationen zur Insolvenz von Saab: http://www.konkursboet.se

Fotos: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kvd/image/list

PDF-Datei mit allen Fahrzeugen:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kvd/document/list

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130319/601575

Rückfragen & Kontakt:

Bei weiteren Fragen zur Versteigerung und zu den Fahrzeugen

wenden Sie sich bitte an saabauction @ kvd.se. Für Fotos oder

Pressefragen

zur Versteigerung kontaktieren Sie bitte Dag Thyselius,

Pressereferent bei

KVD Kvarndammen, unter dag.thyselius @ kvd.se. Bei Fragen zur Insolvenz

von

Saab kontaktieren Sie bitte Hans L. Bergqvist, Partner, Advokatfirman

Delphi, unter konkurs @ delphi.se oder Anne-Marie Pouteaux, Partner,

Wistrand

Advokatbyra, unter konkurs @ wistrand.se .+46-(0)-303-37-31-78