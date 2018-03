Kids in Fashion - Jugend zieht an

Österreichs größter Modedesign-Wettbewerb prämiert die innovativsten Entwürfe von Kindern und Jugendlichen

Wien (OTS) - Kids in Fashion, das etablierte Modeprojekt der Wiener Jugendzentren rückt wieder junge Modevisionen ins Rampenlicht. Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 21 Jahren haben bis 31. Mai 2013 die Möglichkeit, ihre Entwürfe einzuschicken. Stil und Technik können dabei ebenso variieren wie das Zeichentalent - auf die Idee kommt es an! Die GewinnerInnen dürfen sich nicht nur auf tolle Preise, sondern auch auf die Realisierung ihrer Fashion-Fantasien freuen. Die von einer ExpertInnen-Jury in 3 Altersgruppen prämierten Kreationen werden detailgetreu geschneidert und als Kollektion bei einer professionellen Modeschau präsentiert. Als optionaler Anreiz dient heuer das Thema "Upcycling": Wie werden alte Stoffe zum Stoff für neue Mode-Träume und gebrauchte Klamotten in Designer-Stücke verwandelt? Aber auch eigenständige Ideen sind, so wie jedes Jahr mehr als willkommen.

Von der Inspiration zur Kollektion

Das Mode-Projekt Kids in Fashion 2013 besteht aus 4 Teilen:

Modewettbewerb: Bis Ende Mai können Kreative zwischen 4 und 21 Jahren ihre Entwürfe auf www.jugendzentren.at uploaden oder auch per Post einsenden.

Modewerkstatt: ModeschülerInnen schneidern die prämierten Entwürfe originalgetreu nach.

Modelwettbewerb: Casting von Nachwuchsmodels, die die Kreationen am Catwalk präsentieren.

Modeperformance: Die Fashionshow im Oktober bildet das große Finale von Kids in Fashion

Kleider machen Leute - junge Leute machen Kleider

Von der Idee zur Umsetzung, von der Arbeit zur Präsentation -das Besondere an diesem Projekt ist die maßgebliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen Arbeitsschritten. Die Entfaltung des kreativen Potenzials sowie das Entdecken eigener Fähigkeiten und Interessen stehen im Mittelpunkt des gesamten Projektes und prägen den einzigartigen Stil der Kollektion und nicht zuletzt der Show.

Kids in Fashion 2013 - Die Facts

Einsendeschluss: 31. Mai 2013

Einsendungen: bevorzugt als Upload auf www.jugendzentren.at, inklusive Name, Alter, Adresse und eMail-Adresse

Per Post an: Verein Wiener Jugendzentren, KW "Kids in Fashion"

1210 Wien, Prager Straße 20

Alter: Kinder und Jugendliche von 4 bis 21 Jahren

Pressebilder unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Verein Wiener Jugendzentren, Öffentlichkeitsarbeit

Maria Seebauer

Mobil: 0676/897 060 332

eMail: m.seebauer @ jugendzentren.at



Michael Steppan

Mobil: 0676/897 060 344

eMail: m.steppan @ jugendzentren.at