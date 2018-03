"Weltjournal" und "WELTjournal +" am 20. März im Zeichen der ORF-Initiative "Wir sind Österreich"

Wien (OTS) - Vom 15. bis 22. März 2013 widmet sich die ORF-Initiative "Wir sind Österreich" in TV, Radio und Internet dem vielschichtigen und gesellschaftlich aktuellen Thema Integration (Details unter http://presse.ORF.at). Das "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - zeigt am Mittwoch, dem 20. März, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage "EU: Die neuen Auswanderer", für die Julieta Rudich die beginnende Richtungsänderung der Migrationsbewegungen untersucht und feststellt: Die Türen der wirtschaftlich boomenden Länder anderer Kontinente stehen uns Europäern längst nicht mehr so weit offen wie in vergangenen Jahrhunderten. Um 23.05 Uhr thematisiert die "WELTjournal +"-Dokumentation "Teenager allein in Europa" das Schicksal von Jugendlichen, die sich ohne elterliche Unterstützung in Europa durchschlagen.

Weltjournal: EU - Die neuen Auswanderer

Menschenschlangen formieren sich in Lissabon vor afrikanischen Konsulaten. Immer mehr Portugiesen versuchen, Arbeit in den ehemaligen Kolonien zu finden, denn bei ihnen zu Hause ist die Lage aussichtslos. Auch in Spanien hat die Massenauswanderung begonnen. Es sind vor allem junge Akademiker, die in andere EU-Länder drängen, aber auch in Südamerika oder Afrika ihr Glück versuchen.

Der spanische Software-Ingenieur Javier verbringt gerade seine letzten Tage in Madrid. Mit dem Angebot einer österreichischen Firma aus St. Johann im Pongau in der Tasche will er seinem krisengeplagten Land den Rücken kehren. Sara hat diesen Schritt bereits getan. Die Portugiesin wagt es, mit einem Bäckereibetrieb in Mosambik wieder bei null anzufangen. Die junge Architektin Patricia in Montevideo, Uruguay, sieht sich hingegen gezwungen, schwarz zu arbeiten. Sie gibt der älteren Generation die Schuld am europäischen Versagen.

Keiner von ihnen will sich als Wirtschaftsflüchtling oder gar als Gastarbeiter bezeichnen. Viel zu negativ sind diese Begriffe besetzt, seit Europa in den 1960er Jahren zu einem Einwanderungskontinent wurde.

WELTjournal +: Teenager allein in Europa

Geschätzte 150.000 Kinder und Jugendliche schlagen sich in Europa ohne elterliche Unterstützung durch. Auch in Österreich wird jeder zehnte Asylantrag von Minderjährigen gestellt. Die Kamera begleitet jugendliche Roma-Mädchen aus Ex-Jugoslawien, die in den U-Bahnen Europas auf Diebestouren gehen, und afghanische Burschen, die hartnäckig versuchen, von Griechenland in den reichen Norden Europas zu gelangen. Sie alle sind permanent auf der Suche nach Geld, Arbeit und einem Schlafplatz in einem krisengebeutelten Europa, das ihnen nichts anzubieten hat.

